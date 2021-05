Das Trauercafé in Wittstock besteht seit 2018. Hinterbliebene finden dort Gesprächsmöglichkeiten. Daraus entwickelte sich ein starker Zusammenhalt. Die Trauernden stehen sich auch in der Corona-Krise bei. Dennoch wächst die Sehnsucht nach einem Wiedersehen. Das ist geplant.

Karin Thieme organisiert mit weiteren Ehrenamtlichen das Trauercafé in Wittstock. Sie hofft auf ein baldiges Wiedersehen mit den Hinterbliebenen. Der Pfarrgarten an der Marienkirche in Wittstock eignet sich für die Treffen. Quelle: Christamaria Ruch