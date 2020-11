Wittstock

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen haben auch negative Auswirkungen über das Leben hinaus. Denn selbst bei Bestattungen und Trauerfeiern gelten in der Krise besondere Regeln. So dürfen mit Bestattungspersonal etwa in der kleinen Trauerhalle auf dem Wittstocker Rote-Mühle-Friedhof nur 18 Personen Platz nehmen.

„Eine Stuhlreihe bleibt immer frei“, erklärt Tilo Brüsehafer. Sein Bestattungsinstitut „ Müritz Bestattungen“ ist sowohl in der Müritzregion als auch im Raum Wittstock und Meyenburg tätig. Die Zahl der Trauergäste in Räumen berechne sich nach den Abstandsregeln.

Wer in der Trauerhalle keinen Platz mehr findet, findet meist davor einen Platz. Denn die Bestatter wollen mit kreativen Lösungen alle Trauergäste an der Zeremonie teilhaben lassen. Im Fall von Tilo Brüsehafer sind die Gäste draußen unter Pavillons vor Regen geschützt und können über Lautsprecher die Trauerrede verfolgen.

„Draußen gelten zwar Abstandsregeln und Mundschutzpflicht, aber keine Personenbegrenzung“, informiert Tilo Brüsehafer. Und so würden auch jetzt noch vermehrt Bestattungen mit Zeremonien ganz nach draußen verlagert werden.

„Wenn es regnen sollte, nehmen wir uns einfach einen Schirm und bleiben trotzdem draußen", sagt Ilka Karp, die seit 17 Jahren als Trauerrednerin in der Region Wittstock für das Bestattungshaus Günter Geyer arbeitet. Draußen sei es oft sogar schöner als in der Trauerhalle.

„Mit den nun wieder stark reduzierten Teilnehmerzahlen werden künftig auch mehr Feiern im Freien stattfinden", sagt Fabian Lenzen, Sprecher der Bestatter-Innung Berlin-Brandenburg.

Im Umgang mit Todesfällen, die in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus stehen, gelten für die Bestatter höchste Vorsichtsmaßnahmen. „Soweit eine Covid-19-Erkrankung diagnostiziert ist, werden die Verstorbenen von Krankenhäusern mittlerweile in der Regel in einer Hygienehülle übergeben", informiert Fabian Lenzen. Bei Abholungen im häuslichen Umfeld oder im Seniorenheim spiele der Eigenschutz der Bestatter eine noch größere Rolle.

„Wir tragen dann Handschuhe, Masken oder Schutzanzüge“, berichtet Tilo Brüsehafer. Corona-Tote würden oft noch in einen zweiten Leichensack gelegt und separat gekühlt. „Erdbestattungen sind in solchen Fällen dann auch nicht zulässig“, erklärt der Bestatter. Der Sarg komme mit der Aufschrift „hochinfektiös“ direkt ins Krematorium. Eine Aufbahrung für die Angehörigen zum letzten Abschied sei auch nicht mehr möglich.

Geringere Sterblichkeit

Durch die Krise und im Fall von Corona-Toten entfallen auch bestimmte Dienstleistungen. So werden die Verstorbenen nicht mehr aufbereitet. Neben den Bestattern haben dadurch auch weitere Branchen Verluste. „Oft entfallen beispielsweise die musikalische Begleitung oder die Dekoration der Feierhallen“, sagt Fabian Lenzen.

Zudem fällt laut Tilo Brüsehafer auf, dass die Sterblichkeit allgemein zurückgegangen ist. „Es gibt weniger Grippetote, aber auch weniger Verkehrstote“, hat er festgestellt.

