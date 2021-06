Zempow

Hier sitzt es es sich ganz gemütlich – und diese Aussicht! Jan Merkelbach und Toni Ruhloff genießen sie und warten darauf, dass sich die Sonne langsam verabschiedet. Denn erst dann kann es losgehen. Jan Merkelbach arbeitet bei einem Landwirtschaftsbetrieb in Bollewick (Mecklenburg-Vorpommen). Gemeinsam mit seinem Kumpel Toni thront er buchstäblich über den Dingen. Denn beide sind dem Traktor, mit dem sie angereist sind, aufs Dach gestiegen und lassen von dort oben entspannt den Blick übers Gelände schweifen.

Ein bulliger Auftritt

Aus dieser Perspektive ist das Besondere dieses Abends am besten zu erkennen: Vor der Leinwand

Jan Merkelbach (l.) und Toni Ruhloff auf dem Traktordach. Quelle: Björn Wagener

auf dem Gelände des Autokinos in Zempow hat sich eine beeindruckende Reihe von Traktoren aufgestellt. Es ist ein bulliger, kraftvoller Auftritt – die große Trecker-Show von Zempow.

Die Fahrzeuge, die am Donnerstagabend ins Autokino einrollen, heißen eher nicht VW, Opel oder BMW, sondern John Deere, Fendt oder Steyr. Denn diesmal steht buchstäblich ein Kino-Abend für Große auf dem Programm. Erstmals in dieser noch jungen Saison hatten die Organisatoren vom Verein Kulturelles Autokino Zempow speziell Traktorfahrer zum „Treckerkino“ eingeladen. Ganz gleich, ob Landwirt oder privater Besitzer eines solchen Gefährts – Genug Platz ist für alle da. Aber natürlich werden auch Pkw-Fahrer, die in ihren Autos vereinzelt eintrudeln, nicht weggeschickt. Wer dabei sein will, braucht allerdings einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest oder einen Nachweis über kompletten Impfschutz.

Durch den Hintereingang aufs Gelände

Einlass ist ab 19 Uhr an der hinteren Zufahrt, die sonst für die Ausfahrt genutzt wird. Denn das

Treckerkino im Autokino Zempow: Die Traktoren rücken an. Quelle: Björn Wagener

eigentliche Zufahrtstor könnte zu eng für die heutige Klientel sein. Und die Trecker-Fahrer lassen nicht lange auf sich warten. Schon von weitem ist hören, wenn wieder einer anrückt. „Wir haben aus der Zeitung von dem Treckerkino erfahren“, sagt Jan Merkelbach. Für ihn und seinen Kumpel Toni war gleich klar, dass sie sich auf nach Zempow machen. Einige Kollegen sind ebenfalls mit von der Partie.

Die Fahrer der Gäste-Trecker kommen am Donnerstag außer aus Bollewick auch direkt aus Zempow, aus Wernikow oder Papenbruch – insgesamt sind es 14. Hans-Heinrich Grünhagen aus Wernikow und seine Frau Thekla sind mit einem Unimog gekommen – mit Sitzgelegenheiten auf der Ladefläche. Martin Schröder, Marten Koch und Fiete Schröder von einem örtlichen Betrieb haben es sich vor ihren Traktoren auf einer Sitzbank gemütlich gemacht.

Die Idee mit dem Autokino

Hans-Dieter Maas aus Zempow ist in Sachen Autokino ein Mann der ersten Stunde. Er erinnert sich noch daran, wie das damals in den 1970-ern alles losging. „Da wurde mal ein Freilichtkino organisiert – und es regnete sehr stark. Deshalb reihten sich die Besucher in ihren Autos an der Straße auf. Daraufhin entstand dann die Idee, hier ein Autokino aufzubauen.“

Mit dem Traktor auf Tour

Detlef Zittlau aus Papenbruch ist mit seinem neuen Steyr-Traktor gekommen. Diese Marke sei eher

Detlef Zittlau aus Papenbruch unternimmt mit seinem Traktor Steyr weite Touren. Quelle: Björn Wagener

in Süddeutschland verbreitet, sagt er. Mit diesem Gefährt samt Wohnwagen unternimmt er immer wieder ausgiebige Fahrten. „Voriges Jahr habe ich drei große Touren gemacht“, sagt er. Es ging nach Frankfurt/Main, in die Niederlande, zur Nordsee. Oder auch durch den Harz bis nach Suhl. Dieses Jahr war er schon im Ruhrgebiet unterwegs und fuhr die Grenze Brandenburgs ab – alles am Steuer eines Traktors mit knapp 40 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Erfreulicher Saisonstart

Bevor der Film „Bauer unser“ am Donnerstag gegen 22 Uhr beginnt, begrüßt Wilhelm Schäkel die Besucher. Die ersten Veranstaltungen nach dem Saisonstart am Mitte Mai seien komplett ausgebucht gewesen. 78 Filme werden in dieser Saison insgesamt gezeigt. Veranstaltungen gibt es donnerstags bis samstags. In der vergangenen Auftaktsaison 2020 wurden trotz Corona insgesamt 3700 Besucher gezählt. „Das möchten wir in diesem Jahr möglichst toppen“, so Wilhelm Schäkel.

Von Björn Wagener