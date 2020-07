Wittstock

Noch immer sind die Türen beim Treffpunkt „ Lichtblick“ in der Königstraße in Wittstock geschlossen. Auch diese Begegnungsstätte kämpft mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Vorerst bis Ende August bleibt die Einrichtung geschlossen.

Auch wenn der Name des Treffs verheißungsvoll stimmt, ist für die Besucher derzeit noch kein Licht in Sicht. „Wir bieten unseren Gästen einen Raum für Nähe und Zusammenkunft, hier ist jeder willkommen“, sagt Andreas Weiß, Prediger bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Wittstock. Der „ Lichtblick“ ist ein Angebot dieser Glaubensgemeinschaft. Im Dezember 2018 eröffnete die Einrichtung, um Menschen willkommen zu heißen, die auf der Suche im Leben sind.

Anker für ältere und einsame Menschen

Dienstags und donnerstags ist der Treff geöffnet und hat sich innerhalb kurzer Zeit vor allem für ältere Menschen als Begegnungsstätte etabliert. Dort ist an vier Tischen Platz für 16 bis 20 Personen. Auch Gitarrenkurse werden dort angeboten. „Jetzt müssten wir wegen der Abstandsregeln die Plätze auseinanderrücken, aber dann wären die Gespräche nicht mehr so wie bisher möglich. Denn viele unterhalten sich leise, weil sie eine Stütze oder Trost suchen. Hier finden Menschen auch in Krisen Halt“, sagt Andreas Weiß.

Corona-Auflagen machen Begegnung im „ Lichtblick “ nicht möglich

Diese vertrauliche Atmosphäre kann den Besuchern wegen der Auflagen in der Corona-Krise nicht geboten werden. „Wir könnten jetzt maximal acht Leuten einen Platz anbieten“; sagt er. Doch der Vorstand der Glaubensgemeinschaft verständigte sich darauf, den Treffpunkt sicherheitshalber noch nicht zu öffnen.

Treffpunkt wird vermisst

„Hier haben sich gute Kontakte entwickelt, es gibt Stammbesucher, die zu festen Zeiten kommen und auch Leute, die einfach mal hereinschauen“, sagt Andreas Weiß. Das alles ist seit der Schließung Mitte März nicht mehr möglich. Immer wieder erfährt er in Gesprächen auf der Straße, dass die Menschen diesen Treffpunkt vermissen. „Es ist schwierig, wenn sich Leute jetzt einsam fühlen und dennoch keine Möglichkeit für die Begegnung im „ Lichtblick“ besteht“, sagt Weiß. Denn damit fehlt ein verlässlicher Mosaikstein im Alltag, der Sicherheit gibt.

Einzelgespräche ersetzen nicht die gewohnte Atmosphäre

Seit Mai bietet Andreas Weiß Einzelgespräche im „ Lichtblick“ an; bis zu fünf Leute nutzen das wöchentlich. Dies ist jedoch kein Ersatz dafür, sich in der gewohnten Gemeinschaft und guten Atmosphäre zu begegnen. „Wir hoffen, dass sich bald wieder Leute hier ungezwungen begegnen und wir Einsamen Nähe schenken können“, sagt Andreas Weiß.

Von Christamaria Ruch