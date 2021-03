Wittstock

Seit zwei Jahren beliefert die Firma Trend Kost aus Perleberg Wittstocker Kitas und Schulen mit Mittagessen. Die Gerichte finden allgemein Anklang bei den Verbrauchern, das wurde auf der jüngsten Sitzung des Wittstocker Bildungsausschusses noch einmal hervorgehoben. „Über ein Qualitätsmanagement bekommen wir regelmäßiges Feedback“, erklärte Wittstocks Jugendamtsleiterin Stefanie Klahn.

Im Ausschuss hatten die Mitglieder über die 2. Änderung zur Essengeldsatzung gesprochen und diese der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss empfohlen. Demnach soll sich das Essengeld für 2021 von ehemals 1,86 auf nunmehr 1,89 Euro pro Mahlzeit erhöhen. Die Anpassung geschieht mit Blick auf die Inflationsrate.

Ab August kommt Erich-Kästner-Schule hinzu

Wie Trend-Kost-Chef Steve Hausmann im MAZ-Gespräch mitteilte, soll sein Unternehmen auch die kommenden zwei Jahre die Essensversorgung in Wittstock übernehmen. Vor allem an den weiterführenden Schulen habe man stetig Esser hinzugewonnen. Ab August werde Trend Kost zudem die Erich-Kästner-Schule, die sich in Trägerschaft des Landkreises Ostprignitz-Ruppin befindet, beliefern.

Im Ausschuss hatte Stefanie Klahn auf die schwierige Lage des Anbieters im Zuge der Corona-Pandemie hingewiesen. Von ursprünglich vereinbarten über 800 Essen täglich seien wegen Kita- und Schulschließungen weit weniger ausgeliefert worden.

Das bestätigt auch Steve Hausmann. Ohne Lockdown würde sein Unternehmen täglich 2050 Essen zwischen Havelland und dem südlichen Mecklenburg ausliefern. Im ersten Lockdown seien es nur noch bis zu 600 gewesen, derzeit habe man sich bei 1500 eingependelt. „Der Aufwand bleibt ja und wir haben uns ja zur Lieferung verpflichtet“, erklärte der Geschäftsführer.

Gute Kooperation mit Stadt Wittstock

Er lobt in dem Zusammenhang die Zusammenarbeit der Stadt Wittstock, die dem Unternehmen entgegengekommen sei. „Wir haben bisher immer Wege gefunden, die beide Seiten zufrieden stellen“, sagte Steve Hausmann. Trend Kost investiere auch entsprechend, damit die Essensverteilung in den Einrichtungen reibungslos funktioniere.

In der Beschlussvorlage des Ausschusses ist explizit von der häuslichen Ersparnis die Rede. Sie soll den Gegenwert darstellen, den die Eltern dadurch einsparen, dass das Kind in der Kindertagesstätte zu Mittag isst.

Von Christian Bark