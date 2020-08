Zempow

Auf den ersten Blick ist alles wie immer: die morgendliche Autoschlange; die Händler, die ab 7 Uhr ihre Stände aufbauen und die Schnäppchenjäger, die bald darauf übers Gelände schlendern. Und doch ist dieser Kofferraumtrödelmarkt in Zempow anders. Es ist der Neustart nach der monatelangen Corona-Pause.

Die Pandemie ist noch allgegenwärtig. Händler sind angehalten, in Kundengesprächen Masken zu tragen und Desinfektionsmittel vorzuhalten. So steht es auf gedruckten Zetteln, die jeder Händler bei der Einfahrt erhält. Besucher erreichen oder verlassen das Gelände auf separaten Geh-Stecken.

Ein Klick für jeden Gast

Swantje Schäkel vom Dorfkulturverein sitzt am Rand des

Swantje Schäkel am Ein- und Ausgang: Hier gab es separate Wegstrecken. Quelle: Björn Wagener

Durchgangs und klickt jeweils mit einem Zähler in jeder Hand einmal für jeden hereinkommenden und einmal für jeden herauskommenden Gast. So behalten die Initiatoren stets den Überblick darüber, wie viele Menschen sich gerade auf dem Gelände befinden.

Mehr als 1000 dürfen es nicht sein. „Es sind immer so zwischen 700 und 800“, sagt Swantje Schäkel. Das Zählen verlangt viel Konzentration. Denn manchmal wird sie von Besuchern im Vorbeigehen auf irgendetwas angesprochen. Während sie antwortet, klicken ihren Daumen unauffällig weiter.

Neues zum Neustart in Zempow

Doch der erste Trödelmarkt bringt nicht nur Einschränkungen und

Das Künstlerduo Schabernack beim Kofferraumtrödel in Zempow. Quelle: Björn Wagener

Mehraufwand mit sich. Die Besucher sollen auch Spaß haben. So gibt es ein paar neue Angebote. Gleich am Eingang steht ein Food-Truck mit mexikanischen Spezialitäten. Eine Siebdruck-Werkstatt ist zu Gast auf dem Platz, und es gibt Getränke und Eis. Lorenz und Christoph sorgen als Künstlerkollektiv Schabernack aus Berlin für entspannte Musik. Die beiden haben zudem eine Kamera dabei und wollen unter dem Titel „Zempow-TV“ mit Leuten auf dem Platz ins Gespräch kommen. Die Bilder werden auf zwei Bildschirme übertragen. Der Ton, so ist es geplant, soll übers Autoradio kommen.

Während Schabernack die Technik aufbaut, herrscht beste Stimmung. „Ich bin wirklich froh, dass es wieder losgeht“, sagt Anbieter Manfred Goldau aus Neuruppin, der oft und gern in Zempow Gebrauchtes anbietet.

Ähnlich sieht das auch Dietmar Bazack aus Kyritz, der ab und zu unüberhörbar eine Schalmei erklingen lässt. „Das ist doch ein schöner Platz“, sagt er.

Milchkanne als Hingucker

Mancher bleibt bei ihm schon wegen der halb weggerosteten

Beim Pilzesuchen gefunden: eine halb weggerostete Milchkanne. Quelle: Björn Wagener

Milchkanne stehen, die er beim Pilzesuchen fand. Als Deko-Stück könne sie noch gute Dienste leisten. Dietmar Bazack ist sich sicher, dass diese Märkte, die es normalerweise von Mai bis Oktober jeweils am ersten Sonntag des Monats gibt, auch im Winter gut funktionieren würden.

Günter Vierjahn aus Dossow ist weitgehend Selbstversorger und auf die Einnahmen aus Flohmarktverkäufen angewiesen. Ihn traf die Corona-Auszeit besonders hart. „Das ist Geld, das jetzt einfach mal fehlt“, sagt er.

Als der Regen kommt

Der Trödelmarkt kommt am Sonntag gerade so richtig in Schwung, als gegen 11 Uhr Regen einsetzt und das Treiben merklich bremst. Auch das Künstler-Duo Schabernack ist sich nicht sicher, ob die gepanten Aktionen stattfinden können, bleibt aber optimistisch. Mit der Kamera sind Lorenz und Christoph dann doch noch unterwegs, um Stimmen einzufangen. Tenor: Anbieter und Gäste sind froh über den Neustart.

Der nächste Kofferraumtrödelmarkt in Zempow findet am Sonntag, 6. September, von 9 bis 15 Uhr statt.

Von Björn Wagener