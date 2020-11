Wittstock

„Es ist ruhiger in der Stadt geworden. Die Geschäfte sind leer. Das ist ganz deutlich zu spüren“, sagt Detlef Beuß. Eine Kundin habe sogar berichtet, dass sie jetzt schon größere Einkäufe machen wolle, weil man ja nicht wisse, ob man im Dezember überhaupt noch einkaufen darf.

Zu tun haben wir immer

Immerhin laufen Uhrenreparaturen nach wie vor. „Zu tun haben wir immer“, sagt Detlef Beuß. Das ist seiner Werkstatt anzusehen. Sie ist mit ihren vielen Teilen, Uhren und Werkzeugen eine Arbeitsstätte wie eh und je. Bei den Verkäufen von Uhren sei aber ein Rückgang zu spüren.

Anzeige

Wenn es im Alltag in die Mittagspause geht, werden außer-Haus-Verkäufe von Essens-Anbietern in der Innenstadt genutzt. Nach Feierabend wird es auch zu Hause ruhiger. Keine Versammlungen, keine Termine.

Wovon Einzelhändler profitieren könnten

„Ich glaube, die Leute werden jetzt weniger in die großen Einkaufscenter fahren. Davon könnten wir Einzelhändler profitieren“, vermutet Beuß. Trotz des Teillockdowns ist er froh, dass sein Geschäft noch weiter laufen darf.

Ungewohnt war es hingegen während der Schließzeit im ersten Lockdown. Aber auch damit versuchte er sich zu arrangieren. „Dann hat man eben mal die Garage aufgeräumt.“ Sogar mit der vermasselten Urlaubsplanung hat Detlef Beuß inzwischen seinen Frieden gemacht. „Wir waren zum Glück im Februar noch auf Lanzarote bei einem Sport-Event und sind Anfang März zurückgekehrt.“

Sport gehört dazu

Sport gehört zu seinem Leben dazu. Das Laufen liegt Detlef Beuß im Blut. Im Dezember 2015 nahm er sogar an der Stern-TV-Challenge „Wer ist so hart wie Joey Kelly“ teil, die ihn ins afrikanische Tansania führte. Doch in diesem Jahr waren Wettkämpfe rar. Deshalb musste er auch nicht so viel trainieren.

Eigentlich, sagt er, sollte es dieses Jahr noch nach Italien gehen, aber daraus wurde natürlich nichts.

Zeit für heimische Bauprojekte

„Aber dafür konnte ich ein paar Bauprojekte zu Hause umsetzen. Ansonsten sind wir hier eben mal an den See gefahren und haben abends gegrillt.“ Alles in allem sei es für ihn persönlich gar nicht so schlimm gewesen, auch wenn die Einschränkungen natürlich jeden betreffen.

Die Stimmung im Mittelstandsverein sei noch ganz okay, obwohl es vor allem die Gastronomie sehr hart trifft. Wird etwas bleiben von Corona, wenn das Ganze irgendwann überwunden ist? Das Händeschütteln werde wohl nicht mehr so selbstverständlich sein wie früher, glaubt Detlef Beuß. Aber das sei auch nicht nötig.

Von Björn Wagener