Wittstock

Putins Krieg in der Ukraine geht weiter und bringt immer mehr Flüchtlinge auch in den Kreis Ostprignitz-Ruppin. Wie die Situation speziell in Wittstock aussieht, darüber informierte Bürgermeister Jörg Gehrmann jüngst die Stadtverordneten.

79 Ukrainer sind seit Beginn des Krieges im Stadtgebiet Wittstock angekommen

Demnach sind aktuell 79 Ukrainer im gesamten Stadtgebiet inklusive der Ortsteile registriert – davon 38 Erwachsene und 41 Kinder. Von ihnen seien 36 Menschen melderechtlich erfasst. Es sei geplant, auch die anderen „zeitnah“ zu erfassen. Denn das ist die Voraussetzung, um eine Arbeitserlaubnis zu erlangen.

Die geflüchteten Ukrainer in Wittstock teilen sich folgendermaßen auf: 26 sind im Stadtgebiet Wittstock untergebracht, davon acht in privaten Haushalten – darüber hinaus 32 in Sewekow; 13 in Wulfersdorf; drei in Freyenstein; drei in Dossow und zwei in Zootzen.

Acht Wohnungen in Wittstock mit Flüchtlingen aus der Ukraine belegt

Acht Wohnungen sind in Wittstock von Ukrainern belegt – davon fünf aus dem Bestand der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV); zwei von der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) und eine private. In diesen Wohnungen leben insgesamt 36 Personen – 17 Erwachsene und 19 Kinder.

Private Initiativen für Ukraine-Geflüchtete gibt es in ganz Wittstock und den Ortsteilen: Anita und Thomas Schneider öffnen ihr Haus in Blumenthal und möchten Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufnehmen. Auch der Hundewelpe „Ida" soll eine Brücke zu den Gästen bauen. Quelle: Christamaria Ruch/Archiv

Gemeldet als Flüchtlingsunterkünfte sind bislang insgesamt 19 Wohnungen. Neben den acht belegten sind davon noch folgende frei: drei WBG-Wohnungen; eine GWV-Wohnung und sieben private Wohnungen. Alle Wohnungen der WBG, GWV sowie eine private Unterkunft sind möbliert. In der WBG-Wohnung in der Steinstraße müssen noch Elektroarbeiten ausgeführt werden, und es fehlt ein Bett, teilt die Stadt Wittstock mit.

Wittstocks Stadtverordnetenvorsteher dankt an allen Helfern

Nicht alle Wohnungen erfüllen die Kriterien des Landkreises für eine Flüchtlingsunterkunft. Dazu gehören unter anderem die ganzjährige Nutzbarkeit; separate Messeinrichtungen für Strom, Wasser und Wärme; eine angemessene Anbindung an Versorgungsmöglichkeiten und eine zentrale Lage, um für die Migrationssozialarbeiter erreichbar zu sein. Deshalb würden Stadtgebiete ländlichen Regionen vorgezogen.

Marcel Franz (l.) und Stefan Heuer spachtelten und strichen Wände in einer Wohnung in Wulfersdorf. Quelle: Christian Bark/Archiv

„Wir verurteilen den russischen Überfall auf die Ukraine“, sagte Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Schultz und sprach allen Helfern seinen Dank aus, die sich in Sachen Flüchtlingshilfe und Ukraine-Unterstützung engagiert haben – sei es mit Hilfstransporten, der Unterbringung von Menschen, Spenden oder der Ausstattung von Wohnungen. „Die Hilfe ist vorbildlich und sucht Ihresgleichen“, sagte er.

Der Begriff Zeitenwende wird in Wittstock gebraucht

Der Begriff „Zeitenwende“ habe seine Berechtigung. Jeder verspüre die Veränderungen in seinem täglichen Leben – vor allem mit Blick auf die Preisexplosionen in vielen Bereichen.

Burkhard Schultz – von Hause aus Landwirt – sagte auch, dass „die derzeitige Situation noch nicht alle in ihrer Tragweite erkannt haben“. Die Verdoppelung und Verdreifachung der Weizenpreise würden längst nicht alle Länder bezahlen können – mit tief greifenden Folgen.

Für den nächsten Haushalt der Stadt Wittstock, der Ende Juni beschlossen werden soll, bedeute die derzeitige Situation mit Corona, Krieg und Klimawandel Mehrkosten bei geplanten Investitionen.

Von Björn Wagener