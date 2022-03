Blumenthal

Die Bilder im Fernsehen lassen Anita und Thomas Schneider aus Blumenthal nicht mehr los. Der Krieg in der Ukraine macht das Paar fassungslos. „Was der russische Präsident dort treibt, ist nicht nachvollziehbar“, sagt Anita Schneider.

Doch die Fassungslosigkeit ist eine Seite. „Als dieser Krieg am 24. Februar begann, war mir klar, dass wir etwas machen werden“, sagt die 54-jährige Anita Schneider. Ihr Mann nickt.

Schon Anfang dieser Woche fiel der gemeinsame Entschluss: „Wir möchten Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns aufnehmen, sie haben einen sicheren Platz verdient“, sagt Anita Schneider. Mit offenen Herzen und offenen Türen möchten sie diese Menschen empfangen.

Das Haus der Familie Schneider ist groß und bietet auf zwei Etagen Platz. Oben unterm Dach in der Gästeetage soll schon bald Leben einziehen. Dort verbrachten ihre drei Kinder unbeschwerte Jahre. Längst haben sie eigene Familien gegründet. Immer wieder haben Anita und Thomas Schneider überlegt, für wie viele Flüchtlinge sie ihre Türen öffnen werden.

Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind in Deutschland angekommen. Wie hier die beiden Freundinnen Svetlana und Galina mit ihren 13-jährigen Töchtern Ewa und Kira aus Kiew. Sie hoffen, dass sie so schnell wie möglich zurückkehren können. Quelle: Lena Köpsell

„Eine Familie mit drei Personen ist bei uns willkommen, Hauptsache, die drei gehören zusammen“, sagt Anita Schneider. Es gibt dort zwei Zimmer und ein Bad. „Da ist auch für jeden Besucher ein Rückzugsraum. Die Küche teilen wir uns hier unten“, sagt Anita Schneider.

Die Ukrainehilfe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin startete am 1. März. Dabei sollen die Hilfen in der Region gebündelt werden. Egal ob es um Sach- und Geldspenden geht oder Unterkünfte für geflüchtete Menschen angeboten werden, auf der Sonderseite www.ostprignitz-ruppin.de/Informationen/Asyl-Migration-aktuell gibt es umfangreiche Informationen. „Dort melde ich unser Angebot zur Aufnahme von Flüchtlingen jetzt an“, sagt Anita Schneider am Donnerstag.

Ihre Gedanken eilen schon voraus. Für die Verständigung gibt es Sprachprogramme. Doch auch mit Händen, Füßen und dem Herz werden Gespräche mit den Ukrainern möglich sein. „Wir werden uns schon verstehen und miteinander klarkommen“, sagt Anita Schneider. Auch die Tiere auf dem Hof können Brücken zu den Gästen bauen.

In Ostprignitz-Ruppin sind am Freitag die ersten Flüchtlinge eingetroffen. Hier bei der Ankunft in Neustadt - für alle ein emotionaler Moment. Quelle: Matthias Anke

Ponys und Kleintiere gehören dazu. „Ida“ ist 14 Wochen alt und noch ein echtes Wollknäuel. Der flauschige Hundewelpe der Rasse „Harzer Fuchs“ gehört zu den Hütehunden und ist zutraulich. Dieses Zutrauen sollen auch die Flüchtlinge spüren.

Der Mut der Ukrainer beeindruckt Anita und Thomas Schneider aus Blumenthal

„Die Menschen in der Ukraine sind mutig, ganz mutig“, sagt Anita Schneider. „Als ich einen alten Mann aus der Ukraine im Fernsehen sah, der davon erzählte, jetzt sein Land verteidigen zu wollen, hat mich das erschüttert“, sagt der 53 Jahre alte Thomas Schneider. Das Paar empfindet den höchsten Respekt für die Haltung dieser Menschen.

„Sie alle sind unschuldig in einen Krieg hineingerissen worden“, sagt Thomas Schneider. „Was diese Menschen jetzt durchmachen, können wir gar nicht ermessen. Auf der anderen Seite gibt es die unglaubliche Solidarität von vielen Seiten, um der Ukraine zu helfen“, sagt Anita Schneider.

Bei einer Demonstration für Frieden in der Ukraine auf dem Schulplatz in Neuruppin vor wenigen Tagen wurde unter anderem dieses Schild gezeigt. Darauf ist „Kein Krieg“ in kyrillischen Buchstaben zu lesen. Quelle: Andreas Vogel

Erzählungen aus dem Krieg begleiteten Thomas Schneiders Kindheit in Blumenthal

Thomas Schneider kennt aus seiner Kindheit Geschichten aus dem Krieg. Sein Opa Arthur Schneider zog im Zweiten Weltkrieg an die Ostfront, war in russischer Gefangenschaft und kam erst Jahre später zurück. „Meine Oma musste im Januar 1945 mit ihrer Familie ihre alte Heimat in Polen verlassen und fliehen“, sagt er.

Jahr für Jahr am 11. Januar erzählte Thomas Schneiders Oma von dieser Flucht. „Meine Mutter war 1945 ganz klein und kennt die Flucht auch nur aus den Erzählungen“, sagt Thomas Schneider. In Rosenwinkel, nur einen Steinwurf von Blumenthal entfernt, fand die Familie nach der Flucht ein erstes Zuhause.

Thomas Schneider lebt mit seiner Familie in seinem Elternhaus in Blumenthal. Undenkbar, das alles plötzlich verlassen und die eigenen Wurzeln abschütteln zu müssen. Auch für die Menschen aus der Ukraine war es bis zum 24. Februar undenkbar, ihre Heimat hinter sich zu lassen.

Von Christamaria Ruch