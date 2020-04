Der Umbau im Rote-Mühle-Quartier in Wittstock geht weiter

Wittstock

Im Rote-Mühle-Quartier in Wittstock bestimmen seit Anfang April Bauarbeiten den Alltag. Im Würfelhaus in der Friedrich-Schiller-Straße 26 wird das Erdgeschoss bis Anfang Juli umgebaut. In diesem Zuge erfolgt eine Nutzungsänderung von drei dort ansässigen Wirtschaftseinheiten.

„Im Rahmen des ersten Bauabschnitts wird der Zuschnitt im Erdgeschoss verändert“, sagt Projektmanagerin Yvonne Popp von der Treucon Real Estate aus Berlin. Treucon vertritt im Quartier die Interessen der Eigentümergesellschaft Treucon Rote-Mühle-Weg. Die Eigentümergesellschaft trägt die Kosten für die Baumaßnahme.

Umbau in drei Bereichen

Der Umbau berührt die Praxis der Physiotherapie von Stefanie Krüger, den Quartierstreff sowie die Außenstelle der örtlichen Hausverwaltung von Dosse Immobilien Wittstock.

Im Würfelhaus in der Friedrich-Schiller-Straße 26 in Wittstock laufen bis Anfang Juli die Umbauarbeiten im Rahmen des ersten Bauabschnitts. Quelle: Christamaria Ruch

Das ebenfalls in dieser Etage ansässige Büro der A & S Nachbarschaftspflege Wittstock bleibt von diesen Arbeiten ausgenommen.

Physiotherapiepraxis wächst um 60 Quadratmeter

Im Dezember 2016 eröffnete Stefanie Krüger ihre Praxis für Physiotherapie. Mittlerweile sind die Räumlichkeiten zu eng bemessen. Nun soll die 100 Quadratmeter große Praxis um 60 Quadratmeter Fläche erweitert werden. Dafür ist ein Durchbruch zum Quartierstreff vorgesehen. „Die Praxis erhält dann drei zusätzliche Räume“, sagt die Wittstocker Architektin Martina Grubetzki. Sie übernimmt die Planung und Bauüberwachung.

Quartierstreff zieht um

Der Quartierstreff verlässt seinen Platz und wechselt auf die linke Seite der Etage. Dabei bleibt die Nutzfläche dieser Begegnungsstätte in ihrer bisherigen Größe erhalten.

Im neuen Quartierstreff ist schon die Öffnung für den barrierefreien Zugang sichtbar. Quelle: Christamaria Ruch

Am neuen Standort befindet sich bislang die Hausverwaltung von Dosse Immobilien. Diese Räumlichkeiten werden hingegen von 100 auf 32 Quadratmeter Fläche verkleinert.

Barrierefrei in die Begegnungsstätte

Bereits jetzt entsteht ein barrierefreier Zugang zum Quartierstreff. An der Nordseite des Objektes ist die Öffnung schon sichtbar. Dort wird ein Hebelift installiert und ermöglicht in Zukunft einen ungehinderten Zugang zum Quartierstreff. Bisher konnten die Besucher diese Begegnungsstätte nur über die Außentreppe erreichen.

Umbau beim laufenden Praxisalltag

„Zwei statisch relevante Durchbrüche stehen bei den Umbauarbeiten an“, sagt Martina Grubetzki. Zum einen handelt es sich um den Durchbruch an der Physiotherapie und zum anderen betrifft das den Zugang zum ehemaligen Büro im Quartierstreff. „Der Durchbruch zur Physiotherapie erfolgt in enger Abstimmung mit der Praxis, damit der Betrieb so wenig wie möglich gestört wird“, sagte Martina Grubetzki.

Abbrucharbeiten schaffen Baufreiheit

Die Firma Geyer Bau aus Blumenthal ist erstmals im Rote-Mühle-Quartier tätig und übernimmt die Abbruch- und Rohbauarbeiten sowie den Trockenbau und die Arbeiten in den Außenanlagen.

Maurer Andy Krüger ist mit dem Abbruch einer Wand beschäftigt. Quelle: Christamaria Ruch

„Das ist für uns eine ideale Baustelle, direkt vor der Haustür und barrierefrei“, sagte Stefan Geyer bei der Bauberatung. Die Handwerker sind zu zweit oder zu dritt im Einsatz. Maurer Andy Krüger war zunächst mit dem Abbruch einzelner Innenwände beschäftigt und löste auch den alten Fußbodenbelag. „Das Ablösen war schwierig, weil der Kleber zu stark haftete“, so Stefan Geyer.

Fahrstuhleinbau ist vorgesehen

„Perspektivisch ist auch in diesem Würfelhaus der Einbau eines Fahrstuhls vorgesehen“, sagt Yvonne Popp. Außerdem sollen in diesem Zuge die drei an den Fahrstuhl angrenzenden Wohnungen neu geschnitten werden. „Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest“, so Popp. In den anderen vier Würfelhäusern wurden in den vergangenen Jahren bereits nachträglich Aufzüge eingebaut.

Von Christamaria Ruch