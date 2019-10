Ärger über Vandalismus auf dem Reitplatz

Freyenstein

Am Samstagnachmittag war noch alles in Ordnung. Als Bodo Neumann vom Reit- und Fahrverein in Freyenstein allerdings am Sonntag auf dem Reitspringplatz nach dem Rechten sehen wollte, bot sich ihm ein Bild der Verwüstung. Unbekannte hatten den Rasen offenbar zerfahren und tiefe Rillen hinterlassen.

„Hier hat einer wilde Sau gespielt“, schimpft Bodo Neumann. Aufgrund der Reifenabdrücke und einer Achsenbreite von rund zwei Metern schließt er auf einen größeren Geländewagen. Dieser sei durch die einzig passierbare Stelle zwischen Vereinshaus und Tribüne auf den Platz gefahren.

Der Wagen passierte den einzig offenen Pfad zwischen Vereinshaus und Tribüne. Quelle: Christian Bark

Der Verein hat unterdessen die Polizei eingeschaltet und Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung gestellt. Zwar wird auf dem Platz in diesem Jahr kein Turnier mehr stattfinden, handeln müssen die Vereinsmitglieder aber trotzdem rasch.

Schaden soll rasch beseitigt werden

„Hier muss geeggt, geschleppt und gewalzt werden, damit wir den Platz im kommenden Jahr wieder nutzen können“, erklärt Bodo Neumann. Das alles sei für den Verein mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Dazu benötige man zudem schweres Gerät.

„Ärgerlich ist es auch, dass der Rasen den trockenen Sommer durch Pflege gut überstanden hat, nun aber zerfahren wurde“, so der Vereinsvorsitzende. Seit den 1970er Jahren nutze der Verein den Platz. Mittlerweile befindet sich das rund einen Hektar große Gelände in Vereinsbesitz.

Die Spuren lassen auf einen größeren Geländewagen schließen. Quelle: Christian Bark

Aus Berichten kann sich Freyensteins Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein an einen ähnlichen Fall auf dem Platz des Sportvereins MTV erinnern. So krass wie beim Reitverein sei das aber nicht gewesen. „Wenn jemand sein Fahrzeug austesten will, lässt sich doch über einen Übungsplatz reden“, sagt die Ortsvorsteherin.

Auch die Frau von Bodo Neumann, Christiane Neumann, ist über den „sinnlosen“ Vandalismus verärgert. Auch in den Archäologischen Park, den sie betreut, würden sich immer mal wieder Unbefugte Zutritt verschaffen. Darüber hinaus habe es im Schlosspark schon Beschädigungen durch Radfahrer gegeben.

Bodo Neumann hofft indessen, dass sich Zeugen des Vorfalls melden. Vielleicht sogar die Verursacher selbst – „wenn sie merken, dass sie Mist gemacht haben“, so der Vereinsvorsitzende.

Von Christian Bark