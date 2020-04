Unbekannte stoßen Osterpyramide in Christdorf um

Christdorf

Sie war schon in der Weihnachtszeit ein Hingucker. Vor allem in den Abendstunden hatte die selbstgebaute beleuchtete Pyramide viele Blicke auf sich gezogen. Vier Christdorfer Handwerker, nämlich Rainer Kissmann, Reinhard Knoll, Eckhardt Kukuk und Michael Krügerke, hatten mit dem Bau nicht nur sich und ihren Familien, sondern auch vielen Anwohnern und Passanten damit eine Freude gemacht. „Wir hatten eine ähnliche Pyramide mal im Hotel ’Gutenmorgen’ im Dorf Zechlin bei den dortigen Holztagen gesehen und uns gesagt: das können wir auch“, berichtete Reinhard Knoll.

Zur Galerie Vier Christdorfer haben aus ihrer Weihnachts- eine Osterpyramide gemacht. Die haben Unbekannte nun aber umgestoßen.

Mit viel Liebe zum Detail und vor allem Bestandsmaterial hatten die Männer und ihre Frauen die Pyramide gestaltet. Für den Antrieb der Pyramide sorgte ein alter Scheibenwischermotor von einem Wartburg, das Getriebe ist einem Winkelschleifer entnommen, die Teller hatte Eckhardt Kukuk aus Resten von Kabeltrommeln gefertigt. Bis Anfang Januar hatte das Schmuckstück in Christdorf für Aufsehen gesorgt, danach landete die Pyramide für einige Monate in einer Scheune.

Vier Nachbarn haben aus Restmaterialien eine Weihnachtspyramide zusammengebaut. Reinhard Knoll (l.), Eckhardt Kukuk (r.) und Rainer Kissmann haben aus Resten eine Pyramide zusammengebaut. Quelle: Christian Bark

Viel Ruhe war ihr aber nicht vergönnt gewesen. Schon im Februar hatte sich Eckhardt Kukuk an die Arbeit gemacht und Accessoires für die Osterzeit gebastelt. Vergangenen Samstag war die Weihnachtspyramide dann im Osterstyle wieder vor den Häusern von Eckhardt Kukuk und Reinhard Knoll aufgestellt worden. „Wir haben viel positives Feedback bekommen. Vor allem die Kinder haben sich gefreut“, blickt Reinhard Knoll zurück. In der Gestaltung liegt auch viel Liebe zum Detail, auf jeder Ebene gibt es etwas zu entdecken, vom Hut, der aus einem Blumentopf und Styroporeiern gefertigt wurde, bis hin zu österlichen Holzfiguren um die Pyramide herum. Mittels Zeitschaltuhr erleuchtet sie zudem abends zwischen 20.30 und 21.30 Uhr sowie morgens zwischen 5.30 und 7 Uhr.

Am Dienstag ist die Pyramide wohl mutwillig umgestoßen worden. Quelle: Privat

Doch scheinbar hat das liebevoll gestaltete Konstrukt Marke Eigenbau nicht jedem zugesagt. Am Dienstagmorgen haben die Handwerker ihre Pyramide umgestürzt aufgefunden. „Sie hat die rauen Tage im Winter überstanden und so kräftig kann kein Sturm blasen, um die Pyramide umzustoßen“, stellte Eckhardt Kukuk verärgert fest. Er und die anderen Konstrukteure gehen davon aus, dass die Pyramide mutwillig durch Menschenhand umgestoßen wurde. „Da macht man sich die Arbeit und andere machen das einfach kaputt“, schimpfte Eckhardt Kukuk.

Die Männer haben nun Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Die Polizei war bereits vor Ort und hat Fotos gemacht, wie Reinhard Knoll berichtete. Durch den Umsturz ist auch der neu gestaltete Propeller verbogen worden. Das Problem hatten die Handwerker aber bereits am Dienstagabend behoben. „Wir lassen uns dadurch nicht unterkriegen. Wir stellen die Pyramide wieder auf“, kündigte Eckhardt Kukuk an. Wenn das Bauwerk die kommenden Tage unbeschadet übersteht, soll es in der Woche nach Ostern zurück in die Scheune. Allerdings überlegen die Männer jetzt schon, ob sie die Pyramide nicht zum Herrentag wieder aufstellen wollen. „Dann aber etwas umgestaltet mit kleinen Schnapsflaschen oder so“, sagte Eckhardt Kukuk.

Von Christian Bark