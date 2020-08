Wittstock/Dosse

Ein Mann ist zwischen Rägelin und Rossow ( Ostprignitz-Ruppin) mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Radfahrer stirbt noch am Unfallort

Nach Erkenntnissen der Polizei vom Montag wollte der 56-Jährige von einer Nebenstraße auf eine Landstraße fahren und beachtete ein herannahendes Auto nicht, das Vorfahrt hatte. Das Fahrzeug einer 43-jährigen Frau erfasste ihn. Der Radfahrer starb am Sonntag noch am Unfallort an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Frau und ihre Mitfahrerin wurden von einem Notfallseelsorger betreut. Die Landesstraße 18 war wegen Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

