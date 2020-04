Auto verunglückt auf ehemaligem Flugplatz bei Wittstock – drei Verletzte

Alt Daber

Auf dem früheren Militärflugplatz Alt Daber bei Wittstock hat sich am späten Freitagnachmittag ein ungewöhnlicher Unfall ereignet. Ein Pkw war zwischen gegen 16.30 Uhr am Ende des einstigen Flugfeldes durch den Zaun gefahren – und ist dann in einem Solarfeld gelandet.

Zur Galerie Ein Pkw ist am späten Freitagnachmittag auf dem Flugplatz von der ehemaligen Landebahn durch die Umzäunung in die Solarpanele gefahren. Drei Menschen wurden verletzt.

Drei Personen sind bei dem Manöver leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Nord in Neuruppin auf Anfrage der MAZ mitteilte. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Auch ein Hubschrauber aus Perleberg war am Unfallort gelandet. Er brachte dem Polizeisprecher zufolge einen Notarzt an den Unfallort. „Der zuständige Notarzt aus dem Gebiet hatte gerade einen anderen Einsatz“, erklärte der Sprecher. Die Einsatzkräfte konnten den Flugplatz gegen 18.20 Uhr wieder verlasen, die Leichtverletzten mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige

Mehrere Solarpanele sind beschädigt worden, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Ursache des Unfalls ist noch völlig unklar. Das Solarfeld war 2017 auf dem ehemaligen Flugplatz entstanden, nachdem die alten Militärgebäude abgerissen wurden.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Katharina Kastner und Christian Bark