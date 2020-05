Überschlag auf der A 19: Autobahn nach Unfall gesperrt

Wittstock

Auf der Autobahn 19 kam es am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Höhe Wittstock zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer, der in Richtung Berlin unterwegs war, überschlug sich mit seinem Wagen, der daraufhin quer auf der Fahrbahn lag. Der Unfall ereignete sich nur etwa 100 Meter hinter der Landesgrenze zu Brandenburg. Das teilte der Polizeisprecher Julian Kindt auf Nachfrage mit.

Der Fahrer wurde verletzt. Jedoch sei es ihm gelungen, das Unfallauto selbst zu verlassen.

Rettungshubschrauber vor Ort

Als die Polizei eintraf, sei bereits der Rettungshubschrauber im Anflug gewesen. Auf diese Weise konnte die ärztliche Hilfe schneller als auf der Straße herangeführt werden.

Die Fahrbahn in Richtung Berlin musste voll gesperrt werden. Wie lange diese Sperrung noch andauert, konnte die Polizei am Freitagnachmittag noch nicht abschätzen. Die Autobahnmeisterei sei mit der Reinigung der Straße beauftragt worden. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor, so Julian Kindt.

Die Wittstocker Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort, sagt Wehrführer Steffen Mülller. Sie sorgten dafür, dass die Einsatzstelle abgesichert, das Unfallauto an den Straßenrand befördert und auslaufende Flüssigkeiten aufgenommen wurden.

