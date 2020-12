Wittstock - Frau liegt in Wittstock an den Gleisen – Rettung in letzter Minute

Es geschah an den Bahngleisen nahe der Schützenstraße in Wittstock: Anwohner Klaus-Dieter Hinze rettete einer gestürzten Frau dort wahrscheinlich das Leben. Er hat jetzt eine klare Forderung an die Bahn.