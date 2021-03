Wittstock

Ob in der Gastronomie, im Handel oder auch in der Produktion, zahlreiche Branchen wurden bisher hart von der Corona-Krise getroffen. Viele Mitarbeiter beziehen seit dem vergangenen Jahr deshalb Kurzarbeitergeld. Was bisher nicht alle wissen, allein dieser Umstand verpflichtet sie dazu, eine Einkommenssteuererklärung für die betreffenden Jahre einzureichen.

„Wer mehr als 410 Euro erhält, ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet“, informiert Gudrun Kovacs von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH) in Wittstock. Kurzarbeitergeld gehöre, ähnlich wie Krankengeld oder Elterngeld zu den Lohnersatzleistungen.

Kurzarbeit ist Rettungsanker für Millionen Beschäftigte und ihre Arbeitgeber in der Pandemie. Auf viele Betroffene dürften dabei aber spürbare Steuernachzahlungen zukommen. Quelle: Jens Büttner/dpa

„Diese sind zwar selbst steuerfrei, unterliegen aber dem sogenannten Progressionsvorbehalt“, erklärt Thomas Vieweg, Sprecher im Potsdamer Finanzministerium. Das bedeute konkret, dass das Kurzarbeitergeld trotz Steuerfreiheit zum zu versteuernden Einkommen hinzuaddiert werde und so gegebenenfalls den allgemeinen Steuersatz erhöhen könne.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Fälle der Kurzarbeit, rechneten die Finanzämter mit einer Zunahme an eingereichten Steuererklärungen. Für das Einreichen hätten Arbeitnehmer, die erstmals eine Steuererklärung machen, vier Jahre Zeit. „Falls erforderlich, wird durch die Finanzämter an die Abgabe der Steuererklärung erinnert“, sagt Thomas Vieweg.

Betroffene Arbeitnehmer müssen sich aktiv kümmern

Laut Gudrun Kovacs sind betroffene Arbeitnehmer dazu angehalten, sich selbst darüber zu informieren, ob sie eine Steuererklärung einreichen müssen. Bei dem verhältnismäßig niedrigen Mindestbetrag von 410 Euro betreffe das wahrscheinlich eine ganze Reihe von Menschen.

Normalerweise werden die Mitgliedschaftsgebühren bei der VLH nach dem Einkommen berechnet. Die niedrigsten Gebühren liegen bei 39 Euro im Jahr. „Wer sich als Kurzarbeitergeldempfänger bis zum 31. Dezember dieses Jahres für eine Mitgliedschaft bei uns entscheidet, zahlt generell nur diese 39 Euro“, informiert Gudrun Kovacs. Dafür würde sie dann die Steuererklärung übernehmen.

Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe sitzt in Wittstock in der Kettenstraße 16. Quelle: Christian Bark

Neben der Hilfe von weiteren Lohnsteuerhilfevereinen oder Steuerberatern können die Bürger natürlich auch ihre Steuererklärung selbst machen, vorzugsweise elektronisch, wie es das Finanzministerium empfiehlt. Die elektronische Abgabe bietet laut Thomas Vieweg für alle Beteiligten Vorteile: Das Finanzamt muss die Daten nicht mehr eingeben. Und die Bürgerinnen und Bürger erhalten einen schnellen, bequemen und papierlosen Zugang zum Finanzamt.

Die VHL in Wittstock in der Kettenstraße 16 ist montags und mittwochs von 9 bis 13 und 14 bis 16, dienstags und donnerstags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie freitags und samstags nach Vereinbarung geöffnet.

Weitere Informationen zur elektronischen Lohnsteuererklärung unter: www.finanzamt.brandenburg.de und www.elster.de.

Von Christian Bark