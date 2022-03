Zempow/Zaatzke

In vielen Ortsteilen der Gemeinde Heiligengrabe und der Stadt Wittstock spielt demnächst die Errichtung von Urnengemeinschaftsanlagen eine Rolle. So auch zuletzt in Zempow und Zaatzke.

In Zempow orientierte sich der Ortsbeirat auf seiner jüngsten Sitzung etwa am Beispiel des benachbarten Krümmel in Mecklenburg. Dort sind die Urnen auf einer Fläche beigesetzt und die Namen der Verstorbenen finden sich an einer zentralen Stele.

Zustimmung für Urnengemeinschaftsanlage in Zempow – Umsetzung nicht vor 2023

„Das Ganze wird aber erst frühestens nächstes Jahr umgesetzt“, sagte Zempows Ortsvorsteher Ulrich Schnauder. Man müsse nur jetzt bekunden, ob man das wolle. Das Votum der Anwesenden ging eindeutig dafür aus.

Die Zempower ließen sich etwa vom Friedhof in Krümmel inspirieren. Quelle: Christian Bark

In Zaatzke ist so eine Urnenbegräbnisstätte schon länger Thema. Eine Stele mit Spruch existiert laut Ortsvorsteherin Jaqueline Türk bereits. Auch hier soll diese „halbanonyme“ Art des Begräbnisses umgesetzt werden.

Zaatzkes Friedhof ist in Kirchenhand

Nachteil hierbei ist laut Heiligengrabes Hauptamtsleiterin Christiane Hamelow, die bei der Ortsbeiratssitzung zugegen war, dass die Liegezeit nach Auslauf wohl nicht verlängert werden könnte. Der Vorteil sei aber, dass Angehörige keinen Pflegeaufwand hätten.

Bei der Pflege in Zaatzke soll künftig der Heiligengraber Bauhof unterstützen. Einen genauen Termin für die Umsetzung des Projekts gibt es laut Jaqueline Türk noch nicht. Da der Friedhof auf Grund der Evangelischen Kirche liege, sei man von deren Haushaltsplanung abhängig.

Der Zaatzker Ortsbeirat beriet über die Friedhofsplanung. Quelle: Christian Bark

Ein weiteres Thema in Zaatzke war die Beseitigung von Sturmschäden und die weitere Friedhofsgestaltung. Hier wurde betont, dass jeder Nutzer beziehungsweise Angehörige für seinen eigenen Stein verantwortlich sei sowie für dessen Standfestigkeit.

„Wir wollen auch in Eigeninitiative was machen“, kündigte Jaqueline Türk an. Hier habe das Gartencenter Buchholz bereits angeboten, die Aktion mit Equipment zu bestücken.

Alte Grabsteine sollen in Zempow erhalten werden

In Zempow sollen zudem die alten Grabsteine einen würdigen Platz auf dem Friedhof erhalten. „Damit würde der Friedhof längerfristig seine Geschichte bewahren können“, sagte dazu etwa Zempows Ortsbeirätin Uta Lauterbach.

In der Region gibt es laut Ulrich Schnauder schon einige Beispiele, wo das gut gelungen sei. Etwa in Schweinrich. Wichtig sei nur, dass die Steine standfest stehen oder liegen würden, damit von ihnen keine Gefahr ausgeht. Bei einem von ihm gezeigten Beispiel waren die Steine entlang eines speziellen Metallgestells angebracht gewesen.

Der Friedhof soll in Zempow auch einen der Schwerpunkte beim diesjährigen Frühjahrsputz darstellen. Die Aktion findet am Samstag, 30. April, ab 11 Uhr statt. Treffpunkt ist der örtliche Fußballplatz. Weitere Schwerpunkte sind der Fußballplatz selbst, bei dem Tore ausgestellt werden sollen, die Feuerwehr und der Spielplatz.

Von Christian Bark