Langeweile? Ein Fremdwort für Ursula Nehmer aus Heiligengrabe. „Arbeit hält jung“, sagt die 70-Jährige. Wer sie ansieht, blickt in ein zufriedenes Gesicht. Ursula Nehmer ist unverstellt und strahlt eine positive Grundhaltung aus.

„Ich bin froh gestimmt, das habe ich von meinem Vater“, sagt Ursula Nehmer. Streiten liegt ihr fern, dennoch bringt sie ihre Meinung an. Im Gemeindekirchenrat in Heiligengrabe arbeitet sie seit 1979 – das sind mittlerweile 42 Jahre. So lange übernimmt sie auch schon die Abrechnung der Kollekten, also den Sammlungen von Bargeld während der Gottesdienste.

Ursula Nehmer in Heiligengrabe setzt sich seit mehr als 40 Jahren für ihre Kirchengemeinde ein

Außerdem hat sie seit gut 35 Jahren die Schlüsselgewalt für die Dorfkirche im Ort in ihren Händen. Dort ist sie auch für den Küsterdienst zuständig, hält Ordnung und Sauberkeit.

Ursula Nehmer zählt bei ihren vielen Ämtern schon zum Inventar der Kirchengemeinde. Vor elf Jahren übernahm sie noch den Posten der Gemeindesekretärin für den Pfarrsprengel Heiligengrabe und unterstützt damit Pfarrer Mario Friedrich.

„So lange ich gebraucht werde, mache ich im Gemeindebüro mit“, sagt Ursula Nehmer. Dienstags bis donnerstags ist sie dort jeweils für mehrere Stunden tätig. „Das macht mir Spaß und wird auch in der Gemeinde geschätzt, ich gehe immer mit Freude zur Arbeit“, sagt sie.

Doch damit nicht genug: Wenn Gemeindenachmittage anstehen, bereitet sie die Veranstaltung vor, backt Kuchen und sorgt auch dort für zufriedene Gesichter. „Die Frauen sind so dankbar darüber“, sagt Ursula Nehmer. Zweimal wöchentlich ist sie zu Krankenbesuchen im Ort unterwegs – seit 30 Jahren.

70 Jahre alte Ursula Nehmer geht mit positiver Grundhaltung durchs Leben

Von ihren Töchtern hört sie regelmäßig: Du liebst die ganze Gemeinde. Dem stimmt Ursula Nehmer regelmäßig zu. „Ich bin ein positiv eingestellter Mensch“, sagt sie. Geht es um das Thema Kirche, wenden sich mittlerweile immer mehr Menschen von dieser Institution ab.

Ursula Nehmer setzt hingegen auf Kontinuität und hat einen Stammplatz in der Dorfkirche: Auf der rechten Seite in der zweiten Reihe von vorn. „Kirche macht Spaß“, sagt sie.

Doch der Blick in die leeren Kirchenbänke sonntags beim Gottesdienst stimmt auch sie traurig. „Ich kann nicht mehr als beten, dass mehr Leute kommen. Die Menschen müssten einmal aufwachen, um zu sehen, was ihnen fehlt“, sagt sie mit einem freundlichen Blick.

Heiligengrabe ist Ursula Nehmers Lebensmittelpunkt seit ihrer Geburt

Ursula Nehmer ist Zeit ihres Lebens ihrem Heimatort Heiligengrabe treu geblieben. „Wir hatten schon immer einen familiären Bezug zur Kirche“, sagt sie. Dieses Bewusstsein lebt bis heute in ihrer Familie fort – bis zu ihren zwei Enkeltöchtern. „Ich wurde hier getauft, konfirmiert und habe hier geheiratet“, zählt sie auf. Die goldene Hochzeit feierte sie mit ihrem Mann Kurt vor zwei Jahren.

Nach ihrer Schulzeit schlug Ursula Nehmer einen Weg als Krippenerzieherin ein, gab nach der Geburt ihres dritten Kindes die Arbeit im Schichtsystem auf und fing im Kloster Stift zum Heiligengrabe an. „Ich wurde Köchin und war dort im Gästehaus tätig.“ Dann folgte die Rolle rückwärts und sie arbeitete wieder in der Kinderkrippe im Ort. „Kinder sind das Wichtigste im Leben“, sagt Ursula Nehmer. Ihre Enkeltöchter sorgen für zusätzlichen Halt.

Gemeindekirchenrat, Kirchenschlüssel, Küsterdienst – Ehrenämter von Ursula Nehmer in Heiligengrabe

Der Kirchenschlüssel liegt immer griffbereit, doch im Gegensatz zu vielen anderen Dorfkirchen der Prignitz klopfen nur selten Besucher bei Ursula Nehmer an. „Das liegt wohl daran, dass die Besucher alle das Kloster Stift zum Heiligengrabe besuchen“, vermutet sie.

Doch zu Unrecht steht die Dorfkirche aus Feld- und Backstein im Schatten des Kloster Stifts. Innen wird der Blick sofort auf den barocken Kanzelaltar gelenkt. Helle Farben und Blattgold gehen dort eine Partnerschaft ein. Die Fensterlaibungen sind mit Ornamenten ausgemalt. Ein Fries aus Weinlaub und angedeuteten Reben zieht sich dort entlang.

Herausforderungen nimmt Ursula Nehmer immer wieder an

Die beiden Glocken läuten morgens um 7.55 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends um 18 Uhr jeweils fünf Minuten – alles automatisch. Scheiden Kirchengemeindemitglieder aus dem Leben, setzt Ursula Nehmer morgens zwischen 7 und 7.20 Uhr dreimal die Glocken zum Sterbegeläut in Gang.

Auch wenn der Verstorbene zur Beisetzung oder Bestattung nach Heiligengrabe überführt wird, künden die Glocken davon. „Es ist schön für mich, in der Gemeinde vielfältig aktiv zu sein, vor neuen Herausforderungen habe ich keine Angst“, sagt Ursula Nehmer.

Von Christamaria Ruch