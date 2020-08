Wittstock

Es gab zeitweise einen Tatverdächtigen, dem Vandalismus auf dem Gelände der Landesgartenschau 2019 in Wittstock vorgeworfen wurde. Das bestätigt Stefan Heidenreich von der Staatsanwaltschaft in Neuruppin.

Es habe sich dabei um einen 25-jährigen Mann aus Wittstock gehandelt, dem Sachbeschädigung vorgeworfen wurde.

„Das Verfahren wurde jedoch eingestellt, weil ihm die Tat nicht nachzuweisen war“, sagt Stefan Heidenreich. In solchen Fällen können Geld- oder gar Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren verhängt werden.

Wiederaufnahme bei neuen Erkenntnissen

Sollten neue Erkenntnisse zu diesem Tatverdächtigen oder auch zu anderen Vandalismus-Fällen auf dem damaligen Landesgartenschau-Gelände erlangt werden, würden die Ermittlungen aber wieder aufgenommen.

Die Landesgartenschau in Wittstock fand vom 18. April bis 6. Oktober 2019 statt. In dieser Zeit sowie in der Phase der Vorbereitung war es immer wieder zu erheblichen Schäden durch Vandalismus gekommen.

Vandalismus auf dem Laga-Gelände in Wittstock: Hier ein in Brand gesetzter Baum.

Arbeitsgeräte der beteiligten Baufirmen wurden beschädigt, Teile des frisch verlegten Rollrasens fanden sich in der Dosse, ein Bäumchen wurde angezündet und ähnliches.

