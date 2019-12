Damit Toiletten nicht zum Problem werden

Wittstock

Die Stadt Wittstock will künftig stärker darauf achten, welche Veranstaltungen die „gute Stube“ der Stadt verträgt. Das kündigt Ordnungsamtsleiter Holger Schönberg an. Dabei spiele der Marktplatz eine buchstäblich zentrale Rolle. Denn gerade dort sei es mitunter eine „Gratwanderung“, erfolgreiche Veranstaltungen mit den Einschränkungen der engen Bebauung in Einklang zu bringen.

In den dunklen Ecken

Dabei geht es vor allem um die Toiletten. So habe es etwa nach dem Oktoberfest, das in diesem Jahr wegen der Landesgartenschau erstmals auf dem Marktplatz stattfand, Beschwerden gegeben, dass sich Gäste in dunklen Ecken erleichtert hätten. Das berichtet Stefan Schütte. Er leitet den Ordnungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung und brachte das Thema deshalb in die jüngste Sitzung des Gremiums ein.

Wildes Urinieren rund um den Marktplatz komme bei dortigen Veranstaltungen oftmals deshalb zustande, weil die Toiletten im Rathaus überfordert seien. Doch wie mit dem Problem umgehen? Sollte die Stadt den Veranstaltern in Sachen Toiletten Vorgaben machen? Oder sollte der Marktplatz für Feste ab einer bestimmten Größe gänzlich tabu sein?

Daraus gelernt

Holger Schönberg räumt ein, dass bei dem Fest hinsichtlich der Toilettenfrage „keine ordentliche Vorsorge“ getroffen worden sei. Jedoch hätten Stadt und Veranstalter daraus gelernt.

Da Dixi-Klo’s vorm Rathaus optisch nicht sehr charmant seien, könne vielleicht ein Toilettenwagen platziert werden, sagt Holger Schönberg. „Wenn es noch einmal auf dem Marktplatz eine Veranstaltung von der Größe des Oktoberfestes geben soll, dann werden wir darauf hinwirken, dass der Veranstalter eine entsprechende Vorsorge trifft.“

Nicht noch mehr Auflagen

Evelin Krafack gibt jedoch zu bedenken, Veranstaltern nicht noch mehr Auflagen aufzubürden. Ansonsten laufe man Gefahr, dass erst gar keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Womöglich wäre es für den Marktplatz die beste Lösung, wenn er ausschließlich für Veranstaltungen genutzt würde, die am Tage stattfinden. Das könne weitgehend verhindern, dass der Schutz der Dunkelheit dazu verleitet, einfach irgendwo hin zu urinieren.

Eine Alternative zum Marktplatz wäre der Amtshof. Aber auch dort würde wildes Urinieren der Anlage nicht guttun, vor allem jetzt, nachdem der Bereich für die Landesgartenschau aufgewertet wurde und der Standard auch nach deren Ende erhalten werden soll. „Es ist einfach so schön geworden, und man tut sich schwer, zuzulassen, dass das alles womöglich wieder kaputtgemacht wird, meint Ausschussmitglied Thomas Kurschat. Unproblematisch seien die Oktoberfeste bisher immer am Stadion abgelaufen, berichtet Schönberg. Am dortigen Stadtrand gebe es genügend Platz – und kein Problem mit Lärm oder Urin.

Toilettenwagen als beste Lösung

Ein ortsansässiger Veranstalter, der namentlich nicht genannt werden möchte, hält den Einsatz eines Toilettenwagens bei größeren Veranstaltungen für die beste Lösung. Es gebe heutzutage gut ausgestattete und beheizte Toilettenwagen. „Das gehört ebenso zu einer gelungenen Veranstaltung dazu wie die Sicherheit oder das Bühnenprogramm. Es ist wichtig, dass sich die Leute rundherum wohl fühlen“, sagt er und würde es begrüßen, wenn regionale Veranstalter in die Entscheidungsfindung inwieweit der Marktplatz künftig für Veranstaltungen genutzt werden soll, mit einbezogen würden. Für ihn ist klar: Bestimmte große Veranstaltungen – wie das Mittsommernachtsshopping oder Familienfeste – gehörten einfach in die Innenstadt.

Nicht zu unterschätzen

Noch ist das Thema nicht ausdiskutiert. Thomas Kurschat verweist vor diesem Hintergrund darauf, dass das Bereitstellen von Toiletten bei Veranstaltungen grundsätzlich nicht unterschätzt werden dürfe. Gerade bei Veranstaltungen ohne kommerziellen Hintergrund sei es für die Akteure vor Ort aufwendig und teuer, für Toiletten zu sorgen – inklusive An- und Abtransport sowie Entsorgung.

Von Björn Wagener