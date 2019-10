Verein bereitet Ladeneröffnung für Bioprodukte vor

Wittstock

Sie sind zwischen 30 und 43 Jahre alt. Und sie interessieren sich für regionale Produkte sowie Lebensmittel mit Biosiegel. Nun gehen sie erstmals den Schritt an die Öffentlichkeit und suchen weitere Mitstreiter.

Der Rio Laden, dahinter verbergen sich regionale und Bioprodukte, ist in der Marktgasse in Wittstock geplant. Das Ziel ist, den Laden bis Ende dieses Jahres zu eröffnen. Hinter dem Konzept stehen sieben Frauen und Männer aus der Region Wittstock, die nun den gleichnamigen Verein gegründet haben.

„Der Eintrag in das Vereinsregister steht noch bevor“, sagt Anne Köppe. Gemeinsam mit Susanne Dörry, Aimee Fenech, Katrin Schnell, Lea Wehde, Karsten Bork und Moritz Wehde hat Köppe den Verein gegründet. Aimee Fenech ist Vereinsvorsitzende, Lea Wehde ihre Stellvertreterin und Katrin Schnell übernimmt das Amt der Schatzmeisterin.

Einstiger Bioladen in Wittstock schloss 2018

Seit einem Jahr arbeiten die Mitstreiter an der Ladenidee. „Wir haben überlegt, eine Einkaufsgemeinschaft zu bilden“, sagt Köppe. Denn sie alle vermissten einen Bioladen in Wittstock, nachdem so ein Geschäft im Herbst 2018 seine Türen schloss. „Es ist unser Herzenswunsch, den Rio Laden zu eröffnen, denn Essen verbindet die Menschen“, sagt Moritz Wehde. „Wir haben viel Zeit in die Idee gesteckt“, sagt Anne Köppe.

Neun Monate kämpften die angehenden Vereinsmitglieder um den Status der Gemeinnützigkeit. „Das Finanzamt hat das abgelehnt“, sagt Katrin Schnell. Dadurch verzögerten sich viele Arbeiten, um die Geschäftsidee zum Laufen zu bringen. „Wir möchten transparent und nicht gewinnorientiert in dem Rio Laden arbeiten“, sagt Moritz Wehde.

Zweipreissystem

„Das Ladenkonzept sieht ein Zweipreissystem vor“, sagt Aimee Fenech. Zum einen können Kunden die Produkte zum üblichen Bioladenpreis erwerben. Zum anderen zahlen die Vereinsmitglieder regelmäßig einen monatlichen Beitrag ein, und erwerben dann die Lebensmittel zum Großhandelseinkaufspreis. Jeder Kunde kann in den Verein eintreten.

Seit Monaten arbeiten die Mitglieder an der Inneneinrichtung des Ladens. Parallel dazu laufen die Behördengänge und Gespräche mit Erzeugern. „Wir verwenden Holz aus der Region und bauen die Einrichtung selbst“, sagt Schnell. In dem Laden entsteht auch eine familienfreundliche und verkaufsfreie Ecke, in der Kinder spielen können.

Sortiment schrittweise aufbauen und erweitern

„Wir werden unser Sortiment schrittweise aufbauen und erweitern“, sagt Katrin Schnell. Damit wirbt sie zugleich um Verständnis bei potenziellen Kunden, damit diese sich nicht abschrecken lassen, wenn nicht gleich alles vorrätig ist. Der Rio Laden entsteht ohne Kreditaufnahme. Umso mehr freuen sich die Vereinsmitglieder über Spenden, um alle Schritte bis zur Eröffnung und darüber hinaus finanzieren zu können.

Wer Interesse an dem Rio-Laden-Konzept in Wittstock hat oder den Verein mit Spenden unterstützen möchte, kann sich unter www.rioladen-wittstock.de informieren. Außerdem ist die Kontaktaufnahme per E-Mail unter info@rioladen-wittstock.de möglich.

Von Christamaria Ruch