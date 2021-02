Wittstock

Die Corona-Krise steht dem öffentlichen Leben seit fast einem Jahr im Weg. Viele Dinge, die das Leben ausgemacht haben, sind seitdem nicht mehr möglich. Das Vereinsleben, das von Geselligkeit und Gemeinsamkeit geprägt ist, leidet darunter. Die MAZ hat sich bei einigen Vereinen umgehört: Was bleibt von den einstigen Aktivitäten? Was tun die Vereine, um die Mitglieder unter diesen Bedingungen bei der Stange zu halten?

Wir leiden sehr unter der Krise

„Wir leiden sehr unter der Krise. Unser regelmäßiger Stammtisch

Anzeige

Die Segelflieger sind zurzeit ohnehin in der Winterpause. Quelle: Björn Wagener (Archiv)

fehlt uns“, sagt Marion Anton vom Tierschutzverein Wittstock und Umgebung. Es können keine Aufgaben verteilt werden. Also wird alles allein vom Vorstand erledigt. Dazu gehöre zum Beispiel, Katzen zu kastrieren oder sich um Vierbeiner zu kümmern, deren Besitzer verstorben sind. Auch finden momentan keine Gespräche mit den Kommunen statt. Jedoch gebe es eine gute Zusammenarbeit mit den Tierärzten.

Der Städtische Männerchor 1836 Wittstock hat derzeit keine Auftritte. Vereinsvorsitzender Manfred Schiewe: „Wir halten per E-Mail Kontakt untereinander und tauschen so Informationen aus. Mancher ist vielleicht auch ganz froh, mal eine Pause von den sonst regelmäßigen Proben einlegen zu können. Wer Geburtstag hat, den rufe ich an. Bei dieser Gelegenheit werden natürlich ebenfalls Dinge rund um den Chor und diverse Neuigkeiten besprochen. Wir halten auf jeden Fall zusammen. Niemand muss sich Sorgen machen, dass der Chor auseinanderbrechen könnte.“

„Es ist ein trauriges Vereinsleben“

Frank Wilcke von der zwölfköpfigen Gruppe der Numismatiker in

Die Großtauschbörse für Münzen und Briefmarken in Wittstock wird verschoben oder fällt womöglich ganz aus. Quelle: Björn Wagener (Archiv)

Wittstock erzählt, dass es bei den Münzfreunden ganz ähnlich funktioniert. „Wir sind nur telefonisch miteinander verbunden und ein bisschen über Whatsapp. Es ist schon ein trauriges Vereinsleben jetzt, aber wir machen uns gegenseitig Mut. Immerhin kann jeder ja auch für sich seinem Hobby nachgehen.“

Die Großtauschbörse, die sonst immer im Februar in der Stadthalle stattfindet, muss jetzt ausfallen. „Wir werden sehen, ob sie etwas später nachgeholt werden kann, vielleicht im April oder Mai. Sollte auch das nicht möglich sein, würden wir in diesem Jahr ganz darauf verzichten.“

Winterbaustunden bei den Segelfliegern

Etwas besser hat es der Fliegerklub Wittstock. „Im Winter ruht der Flugbetrieb ohnehin“, sagt dessen Vorsitzender Reinhard Dargies.

„Wir haben Winterbaustunden, für die bestimmte Projekte vergeben werden. Bei diesen Arbeiten werden die Corona-Regeln natürlich eingehalten. Ansonsten halten wir uns telefonisch oder über E-Mail auf dem Laufenden. Immerhin konnten wir den Flugbetrieb im vergangenen Jahr trotz allem aufrecht erhalten, wenn auch nur unter bestimmten Auflagen. Wir hoffen natürlich, dass wir im April oder Mai wieder starten können.“

Mitglieder sind einsichtig und geduldig

Der Tischtennisverein TTV Wittstock, der sich 2001 gegründet hat,

An ein Reiterfest in Liebenthal ist in diesem Jahr nicht zu denken. Quelle: Björn Wagener (Archiv)

kann zurzeit ebenfalls nur abwarten. „Wir halten nur per Whatsapp Kontakt. Aber die Geduld und Einsicht ist bei den Mitgliedern vorhanden. Es hat uns jedenfalls noch niemand verlassen, weil wir momentan nicht trainieren können“, sagt der Vorsitzende Peter Wittmann. Normalerweise wird montags, mittwochs und freitags trainiert.

Der Reit- und Fahrverein Liebenthal lädt normalerweise im April zu seinen Reiterfesten. Eigentlich würde das jetzt vorbereitet. Aber daran ist nicht zu denken. Die Reiterfreunde haben ihr Vereinsleben komplett heruntergefahren. „Zurzeit findet keine Vereinsarbeit statt. Zum Glück konnten wir im September noch eine gemeinsame Radtour unternehmen“, sagt Anja Wulff vom Verein. Vielfach habe jetzt auch jeder mit sich zu tun – Stichwort Kinderbetreuung.

Von Björn Wagener