Wittstock

Die Arbeiten im Randbereich der Pritzwalker Straße in Wittstock werden voraussichtlich noch zum Wochenende beendet, sodass dann auch die Verkehrseinschränkungen aufgehoben werden können. Das teilt Dorothee Lorenz, Sprecherin des Landesbetriebes Straßenwesen, mit. Derzeit wird der Verkehr zwischen den beiden Kreisverkehren am Lidl und am Abzweig in Richtung Gewerbegebiet Stadtberg mit einer Baustellenampel geregelt, weil die Straße dort zum Teil nur einspurig befahrbar ist.

Befestigungen werden in Wittstock zurückgebaut

Grund ist der Rückbau der temporären seitlichen Befestigungen. Sie sorgten dafür, dass die Schwertransporte mit Teilen für Windkraftanlagen in den vergangenen Wochen keine Schäden am Straßenkörper hinterließen. „Der Rückbau wird von der Transportfirma selbst organisiert“, sagt Dorothee Lorenz. Deshalb könne sie keine konkrete Zeit für die Freigabe nennen. Möglicherweise könnten die Arbeiten auch schon am Freitag, 22. April, abgeschlossen werden.

Durchfahrt auf der L18 bei Fretzdorf ab Samstag wieder möglich

Es gibt noch eine weitere Verkehrseinschränkung, die sich zum Wochenende

Die L 18 bei Fretzdorf soll ab Samstag, 23. April, wieder halbseitig befahrbar sein. Quelle: Björn Wagener

entspannt. Die Vollsperrung der Landesstraße 18 in Höhe Fretzdorf wird ab Samstag, 23. April, in eine halbseitige umgewandelt. Das heißt, Kraftfahrer können den Streckenabschnitt dann per Ampelregelung durchgängig befahren. Voraussichtlich ab Anfang Juni soll die Straße wieder komplett frei befahrbar sein. Bis dahin werden Schilder aufgestellt und Schutzplanken und Markierungen angebracht.

Von Björn Wagener