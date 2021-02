Verkehrsunfall bei Alt Daber

Alt Daber

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am späten Montagnachmittag bei Alt Daber. Zwischen Wredenhagen und Alt Daber kam der Fahrer eines Pkw von der Straße ab, stieß links gegen die

Die Straße ist in diesem Bereich sehr glatt. Quelle: Feuerwehr Wittstock

Leitplanke, dann rechts gegen einen Baum. Der Fahrer wurde verletzt. Die Feuerwehr Wittstock wurden gegen 16.45 Uhr alarmiert und rückte mit 15 Einsatzkräften an. Das berichtet Einsatzleiter Mathias Krüger. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls an der Unfallstelle. „Die Straße ist dort spiegelglatt“, so Krüger.

Von Björn Wagener