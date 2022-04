Wittstock

225 Jahre Bestehen nimmt die Mecklenburgische Versicherung die Tage zum Anlass für eine Losaktion. Daran beteiligen sich lokal zahlreiche Agenturen, unter anderem die von Stefan Ricke in Wittstock. Mit seiner Mitarbeiterin brachte er am Dienstag auf dem Marktplatz Lose und Glückskekse unter die Leute. „Hier erreichen wir mehr Leute, als wenn wir im Büro auf sie warten würden“, sagt der Hauptvertreter.

Seine Agentur mache aktuell nach Wegfall der Corona-Maßnahmen wieder mehr persönliche Termine. Davon berichtet auch Jens Wanke vom Brandenburgischen Landesverband Deutscher Versicherungskaufleute. Im Verband sind 350 der gut 1000 märkischen Versicherungsvertreter und -makler vertreten. „Die Kunden freuen sich, dass wieder jemand da ist“, sagt er. Während der Pandemie sich vieles aufs Telefon beschränken müssen.

Stefan Ricke und Claudia Weinert luden am Dienstag zur Losaktion auf dem Markt. Quelle: Christian Bark

„Die Branche hat aber auch einen digitalen Schub erhalten“, berichtet Jens Wanke. Teils hätten Verband und Versicherungsgesellschaften für Videokonferenzen die Plattformen bereitgestellt. Es habe zum Teil sogenannte „Onlinebüros“ gegeben, bei welchen der Kunde sogar via Smartphone von der Ferne aus seine Unterschrift hatte leisten können.

„Onlineberatung wird weiter genutzt werden, sie ergänzt aber nur unser Geschäft und ersetzt es nicht“, erklärt Horst-Peter Stein vom Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler. Im von ihm geleiteten Regionalkreis, der die Länder Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt umfasst, sind gut 45 Makler organisiert.

Rechtsstreit zum Thema Betriebsschließungsversicherungen

Corona hat laut Horst-Peter Stein vor allem die Kollegen getroffen, die sich auf die Kreativ- und Veranstaltungsbranche konzentriert hatten. „Konzerte mussten ja nicht haftpflicht-, sondern allenfalls gegen Ausfall versichert werden“, sagt er. Beschäftigt hatten Makler und Versicherungsvertreter gleichermaßen das Thema Betriebsschließungsversicherungen. „Hier sind Gerichtsverfahren bis heute anhängig“, so der Makler.

Neben der Schließung der Büros und Agenturen vor Ort für Kunden während der Pandemie, spezielle während der Lockdowns, hatten Vertreter und Makler auch kaum Haus- oder Firmenbesuche abhalten können. „Bei uns lief vieles über das Telefon, später waren wieder individuelle Termine mit Abstand möglich“, berichtet Stefan Ricke.

Aktuell kehrt laut Jens Wanke wieder Normalität in den Geschäftsalltag. „Neben der fachlichen Beratung spielt auch das Zwischenmenschliche eine Rolle“, sagt der Verbandsvorsitzende. Ein großer Teil der Schadensaufnahme geschehe im Versicherungsfall über die Agenturen vor Ort und weniger über die Gesellschaftszentralen. „Dazu fahren wir auch mal raus zur Schadensbegutachtung oder geben erste Tipps, wie sich die Versicherungsnehmer nun zu verhalten haben“, sagt Jens Wanke.

Private Altersvorsorge spielt verstärkt eine Rolle

Die Sturmschäden der vergangenen Wochen und Tage spielten hier eine Rolle. Prinzipiell machen in Wittstock laut Stefan Ricke wie auch anderswo in Brandenburg bei Privatkunden Kfz-Versicherungen sowie Hausrats- und Haftpflichtversicherungen den Großteil des Geschäfts aus. „Die private und betriebliche Altersvorsorge sowie Berufsunfähigkeitsversicherungen spielen aber zunehmend eine Rolle“, so der Hauptvertreter.

Stefan Ricke will weiterhin die Nähe zum Kundenstamm aufbauen und in der Region unterwegs sein. Mit der Losaktion seiner Mecklenburgischen Versicherung ist er zudem am Gründonnerstag ab 9 Uhr ein weiteres Mal auf dem Wittstocker Marktplatz anzutreffen.

Von Christian Bark