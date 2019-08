Wittstock

Sommer, Sonne satt und Hitze. Wer am Samstag beim Beachvolleyballturnier auf dem Markt in Wittstock mitmachte, geriet an seine Grenzen. Denn im Gegensatz zu einem echten Strand wehte vor dem Rathaus kaum ein Luftzug.

Bei den Tagen des Sports standen am Wochenende in der Aktionsreihe „Schaufenster der Region“ viele Angebote zum Mitmachen auf dem Programm: Straßenfußball, Beachhandball am Sonntag und das Zielen auf eine Lichtpunktschießanlage.

Die Stadt und der Kreissportbund ( KSB) hatten dieses Programm Hand in Hand vorbereitet. Die fünf Sportvereine SV Medizin Wittstock 1969, FK Hansa Wittstock, die Privilegierte Schützengilde zu Wittstock 1560, die SG Einheit Wittstock und der MSC „Wölfe“ Wittstock gaben Einblicke in ihre Vereinsarbeit.

Katrin Lange (l.) und Carsten Stahl (M.) engagieren sich gegen Mobbing an Schulen. Thomas Krieglstein begrüßt das. Quelle: Christamaria Ruch

„Das alles hier auf dem Markt ist eine tolle Geschichte, die Atmosphäre ist gut“, sagte Thomas Krieglstein, Geschäftsführer beim KSB. Alle Vereine organisierten beispielsweise die Verpflegung. Mit dem Auftritt von Carsten Stahl bekamen die Tage des Sports am Samstag eine ernste Note.

Denn der ehemalige Schauspieler macht sich seit sechs Jahren bundesweit einen Namen als Anti-Mobbing-Trainer für Schulen. „Es ist ein Schock, wenn man Opfer von Gewalt wird“, sagte Stahl. Er beobachtet immer wieder, dass „viele Menschen bei Mobbing nicht handeln.“

Katrin Lange ( SPD) ist Landtagskandidatin im Wahlkreis 2. Sie unterstützt seit drei Jahren Carsten Stahl bei seinen Auftritten. „Mobbing ist überall ein Problem. Am wichtigsten ist, nicht wegzuschauen“, sagte Lange.

Kühler Kopf: Bei der Hitze war jede Abkühlung willkommen. Quelle: Christamaria Ruch

Erstmals starteten 62 Läufer zur 7,5 Kilometer langen Preußenmeile. „Ich habe 1,02 Stunde gebraucht“, sagte Susanne Meier am Samstag. In ihrer Altersgruppe belegte sie den vierten Platz. Die größte Her­ausforderung: „Es waren beim Start um 11 Uhr wohl 30 Grad“, sagte Susanne Meier.

Dabei griff sie unterwegs immer wieder zu den Getränken und kühlte damit auch ihren Kopf. „Hitze finde ich nicht so gut, aber Aufgeben gibt es nicht“, sagte sie.

Bei den Frauen gewann Kathrin Koczessa (LG Oberhavel) vor Cornelia Christiansen (ESAB Lindow) und Liane Petrenz (Märkisch Linden). Jörg Schulze ( ESV Wittenberge) gewann bei den Männern vor Thomas Drößler ( Wittstock) und Stefan Zick ( LC Dosse Wittstock).

Beachvolleyball – und der Strand lag gleich vor dem Rathaus

Bereits um 9 Uhr begannen am Samstag die acht Beachvolleyballteams ihr Spiel. Mehr als zehn Lkw-Ladungen feinkörniger Sand wurden eigens dafür auf dem Markt abgekippt. Vor der Kulisse des Rathauses bot sich damit ein einmaliges Bild: „Es ist heiß, das Spiel ist ganz anders als in der Halle“, sagte Antonia Leymann vom Volleyballsportverein (VSV) 71 Wittstock.

„Das ist eine tolle Idee, das hier auf dem Markt zu machen. Bei Sonne und Hitze hilft unser Wille, durchzuhalten“, sagte sie. Die Dusche an einem Baum kam bei den Sportlern sehr gut an und war ein begehrter Platz, um einen kühlen Kopf zu bewahren. „Hier muss man einfach mitmachen, das ist eine einmalige Sache“, geriet Benjamin Kremp ins Schwärmen.

Er ging ebenfalls für VSV 71 Wittstock an den Start. „Ich kenne Beachvolleyball, und wer regelmäßig auf Sand spielt, weiß um diese besondere Atmosphäre“, sagte er. Mit Blick auf die Zuschauer meinte Benjamin Kremp: „Für Beachvolleyball ist das heute viel Publikum.“

Von Christamaria Ruch