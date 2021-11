Wittstock

Der bundesweite Vorlesetag stellt für viele Bibliotheken in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin jedes Jahr eine Möglichkeit dar, Aktionen über die ohnehin schon betriebene Leseförderung hinaus zu realisieren. So findet in Wittstock etwa seit 2017 an dem Tag ein Vorlesemarathon statt.

„Im vergangenen Jahr hatten wir ihn wegen des Corona-Lockdowns leider ausfallen lassen müssen“, sagt Wittstocks Bibliotheks- und Kulturamtsleiterin Georgia Arndt. Dieses Jahr soll es aber wieder einen geben. 16 Vorleser, allesamt Mitglieder des Bibliotheksfördervereins „Lesewelt Wittstock“ sowie Bibliotheksmitarbeiter, werden am Freitag von 9 bis 17 Uhr lesen.

„Thematisch stehen diesmal Biografien im Vordergrund“, sagt Georgia Arndt. So wird etwa Bibliotheksmitarbeiterin Sigrun Pätzold von 11.30 bis 12 Uhr aus der Biografie von Alois Alzheimer lesen. „Ich will, dass Alzheimer auch als Mensch und nicht nur als Krankheit bekannt wird“, sagt sie.

Paula Schönfeld. die in der Bibliothek ihr Freiwilligenjahr absolviert, liest von 12.30 bis 13 Uhr aus der Biografie der Pädagogin Maria Montessori. Zuhörer sind in der Bibliothek willkommen, sie müssen aber einen Nachweis für eine Corona-Testung, -impfung oder -genesung vorzeigen.

Katrin Lange liest in Meyenburg für Hortkinder

In Perleberg wird es an dem Tag eine nichtöffentliche Veranstaltung in der Grundschule Geschwister Scholl geben, wie Stadtsprecherin Nicole Drescher mitteilt. Diese führt die Stadtbibliothek durch und hat unter anderem wieder Perlebergs Bürgermeistern Annett Jura als Vorleserin gewonnen.

In der Bibliothek in Schloss Meyenburg liest seit einigen Jahren die ehemalige Amtsdirektorin des gleichnamigen Amtes und heutige Brandenburgische Finanzministerin, Katrin Lange, Kindern am Aktionstag etwas vor. Die Lesung hatte 2020 ausfallen müssen, wie Bibliotheksleiterin Susann Funke berichtet.

„In diesem Jahr wird Frau Lange aber wieder vor Hortkindern lesen“, sagt Susann Funke. Die Veranstaltung beginne am Freitag ab 14.30 Uhr.

Die Stadt Neuruppin sagt die Aktion zum Vorlesetag in der Stadtbibliothek für dieses Jahr ab. „Aus personellen Gründen und aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist eine Teilnahme in diesem Jahr leider nicht möglich“, informiert Stadtsprecherin Michaela Ott.

Wittstock will Bezirksentscheid beim Vorlesewettbewerb veranstalten

Leseförderung spiele dort aber unabhängig vom Aktionstag eine herausragende Rolle. „Wir nehmen am bundesweiten Vorlesewettbewerb teil und sind schon seit Jahren Veranstaltende für den Regionalentscheid Ostprignitz-Ruppin“, sagt Bibliotheksleiterin Andrea Plagemann. Für die Austragung des Bezirksentscheids Westbrandenburg will sich Wittstock wieder bewerben, wie Georgia Arndt erklärte.

In Meyenburg versucht Susann Funke die Jüngsten mit Bibliotheksführungen und ältere Kinder mit Projekten zum Thema Medienkompetenz und Recherche zu begeistern. Zuletzt auch über Onlinevideos.

