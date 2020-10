Zempow

In Zempow soll in den kommenden Monaten einiges angegangen werden. Darüber wurde auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung am Montagabend gesprochen. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Gremium trotz nasskaltem Wetters unter dem Carport hinter dem Dorfgemeinschaftshaus getagt. Die Ortsvertreter werteten auch die Ortsbegehung vor einigen Wochen mit Vertretern der Wittstocker Stadtverwaltung aus.

Wie Zempows Ortsvorsteher Ulrich Schnauder mitteilte, soll bis Mitte des Monats die Heizung im Dorfgemeinschaftshaus repariert werden. Ebenso soll das Gebäude einen neuen Anstrich bis voraussichtlich Mai 2021 erhalten. Unter den Anwesenden wurde „Schwedenrot“ vorgeschlagen. Der Ortsbeirat will das mit dem entsprechenden, beauftragten Malerbetrieb demnächst klären.

Ulrich Schnauder (l.) und Dirk Musche informierten über anstehende Aktionen. Quelle: Christian Bark

Ein von den Zempowern am Friedhof gewünschter Blühstreifen wird ebenfalls angelegt. „Die Stadt Wittstock stellt uns die Samen zur Verfügung“, sagt Ulrich Schnauder. Voraussichtlich wird die Stadt dem Dorf auch Füllmaterial bereitstellen, um den Belag auf der Straße zum Autokino auszubessern.

Brunnenproblem wird professionell geprüft

Im Zuge der Radwegsanierung waren in der Birkenallee zahlreiche alte Bäume gefällt worden. Dort sollen wieder neue gepflanzt werden. Für ganz Zempow stellte der Ortsbeirat Dirk Musche einen Bedarf von 130 Bäumen fest, darunter 85 in der Birkenallee.

Auf das Problem der zwei zu wenig Wasser führenden und damit unbrauchbaren Feuerlöschbrunnen in der Ortslage ging der Ortsbeirat ebenfalls noch mal ein. „Ab einer Tiefe von über neun Metern kann die Pumpe das Wasser nicht mehr nach oben fördern“, sagte Dirk Musche.

Der Feuerwehrmann Martin Michalski vor einem der unbrauchbaren Brunnen. Quelle: Christian Bark

Dort will die Stadt Wittstock ein Ingenieurbüro beauftragen, das prüfen soll, was in dem Fall machbar ist. Das versicherte Wittstocks Vizebürgermeister, Holger Schönberg, der an dem Abend ebenfalls anwesend war. Ein Tiefbrunnen an zentraler Stelle wäre laut Dirk Musche wünschenswert.

Überhaupt sei es zunächst mal wichtig, das Wasser in und um Zempow zu halten und seinen Abfluss zu verhindern. Entsprechend habe man sich mit dem Wasser- und Bodenverband in Verbindung gesetzt und Meliorationsgräben in der Region begutachtet. Vorhandene Schleusen sollen laut Dirk Musche bald instandgesetzt werden.

