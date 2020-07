Wittstock

Pfifferlinge – die kleinen leuchtend gelben Pilze – sind zurzeit buchstäblich in aller Munde. Der Sonne-Regen-Mix der vergangenen Wochen sorgt dafür, dass sie aus dem Boden sprießen. Denn Pilze brauchen Wasser und Wärme. Wer die richtigen Fundstellen kennt, kann rasch sein Körbchen füllen und eine leckere, kostenlose Mahlzeit auf den Tisch bringen.

Vorkommen regional unterschiedlich

Der Wittstocker Pilzsachverständige Reinhard Symandera gibt jedoch zu bedenken, dass es oftmals regional unterschiedlich regnete. Deshalb will er es nicht generell bestätigen, dass es in diesem Jahr mehr Pilze als in den bisherigen gebe. „Aber man kann ruhig einmal in den Wald gehen und schauen“, sagt er. Auch die beliebten Maronen und vereinzelt Steinpilze seien zu finden. Da Pilzsucher ihre Fundstellen niemals preisgeben, muss jeder selbst sein kleines Revier auskundschaften. Da kann es helfen, sich zuvor auf entsprechenden Webseiten oder in der Fachliteratur zu erkundigen. Und: Wer befürchtet, sich zu verlaufen, sollte sein Handy nicht vergessen.

Im Zweifel lieber Rat einholen

Für den Pilzfachmann selbst beginnt die Saison erst in sechs bis acht Wochen. Wer aber jetzt schon oder auch später in der Saison seinen Rat benötigt, dürfe sich gern an ihn wenden. Sammler müssen die gefundenen Pilze mitbringen – Fotos genügen nicht. Nur so sei eine zuverlässige Bestimmung der Pilzart möglich.

Wer ergiebige Fundstellen kennt und dort mehr Pilze findet, als er selbst verbrauchen kann, könnte womöglich auf die Idee kommen, sie Gaststätten zur Weiterverarbeitung anzubieten. Aber das funktioniert so nicht.

Nur für den Eigenbedarf

„Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist das gewerbliche Sammeln von Pilzen verboten. Nur für den Eigenverbrauch ist es gestattet. Die Lebensmittelkontrolle achtet bei Kontrollen auch darauf, ob bei Pilzen die Herkunft nachvollziehbar ist. Gaststätten können Pilze über den Gemüsegroßhandel beziehen“, teilt dazu Alexander von Uleniecki mit. Der Sprecher des Landkreises stützt sich dabei auf Auskünfte des Amtes für Verbraucherschutz sowie des Umweltamtes des Landkreises.

Man könne zwar privat einen Sammelschein für das gewerbliche Sammeln beantragen, jedoch sei das im Landkreis noch nie geschehen. Voraussetzung für eine Genehmigung seien entsprechend große Pilzbestände, damit durch das gewerbliche Sammeln der Bestand nicht bedroht wird.

Kontakt zum Pilzsachverständigen Reinhard Symandera: Tel.: 03394/71 25 12

