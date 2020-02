Was Groß Haßlow 2020 alles feiert

Groß Haßlow

Im Bürgerhaus Groß Haßlow wird auch 2020 wieder ordentlich gefeiert. Die erste große Veranstaltung steht zum Frauentag am Sonntag, 8. März, an.

Dann laden Ortsbeirat und Heimatverein alle Frauen und Mädchen aus den Ortsteilen Groß Haßlow, Klein Haßlow und Randow in das Bürgerhaus ein. Welches bunte Programm die Gäste erwartet, wollte Vereinsvorstandsmitglied Margitta Ramin aber noch nicht verraten.

Mehr als 1000 Euro Kulturpauschale zu verteilen

Über diesen und weitere Termine war auch der Ortsbeirat auf seiner jüngsten Sitzung ins Gespräch gekommen. Allein schon, um die Kulturpauschale von über 1000 Euro zu verteilen.

So soll nach der Frauentagsfeier am Donnerstag, 9. April, ab 19 Uhr das Osterfeuer am Bürgerhaus brennen, ein weiteres folgt am Samstag darauf im Park Klein Haßlow ab 18 Uhr.

Erstmals wollen die Haßlower in diesem Jahr auch in den Mai feiern. Das soll am Donnerstag, 30. April, ab 19 Uhr am Bürgerhaus Groß Haßlow geschehen. „Der Ortsbeirat lädt zum Freibier“, sagte Ortsvorsteher Wolfgang Ramin.

Der Ortsbeirat in Groß Haßlow sprach über Veranstaltungen in 2020. Quelle: Christian Bark

Am Samstag, 22. August, planen Ortsbeirat und Heimatverein eine Radtour nach Sewekow zum Minigolfplatz, am Samstag, 12. September, soll es wieder ein Erntefest geben.

Das war 2019 lediglich als kleines Sommerfest am Bürgerhaus gefeiert worden, da Wittstock einen großen Ernteumzug mit allen Ortsteilen veranstaltet hatte. „Auch unser kleines Fest war bei den Leuten richtig gut angekommen“, blickt Ortsbeirätin Dorothea Priebe zurück. Ob es einen Ernteumzug in den Haßlower Dörfern geben wird, dazu konnte der Ortsbeirat auf der Sitzung noch nichts sagen.

Für den 12. September ist wieder ein Erntefest in Haßlow geplant. Quelle: Björn Wagener

Am Samstag, 31. Oktober, steigt im Bürgerhaus eine Halloween-Party. Geplant ist ein Umzug durch Groß Haßlow. Am Samstag, 28. November findet im Bürgerhaus die Weihnachtsfeier für Anwohner über 60 Jahren statt, am Samstag darauf folgt die Weihnachtsfeier für die Kinder.

Auf der Ortsbeiratssitzung mahnte das Gremium abermals an, dass die Zeltanmietung für Veranstaltungen über gewerbliche Anbieter sehr teuer sei und einen Großteil der Kulturpauschale verschlingen würde.

Groß Haßlow will, dass Wittstock Festzelte anschafft

Wolfgang Ramin wiederholte seinen Vorschlag, dass sich die Stadt Wittstock Zelte anschaffen möge, um diese günstig an die Ortsteile vermieten zu können. Eine Terrassenüberdachung für das Bürgerhaus könnte womöglich beim möglichen Bau eines Radwegs auf der alten Bahnstrecke nach Mirow erfolgen. „Vielleicht bleiben Fördermittel dafür übrig, denn die Überdachung könnte Radfahrern als Unterstand dienen“, so der Ortsvorsteher.

Die Anmeldung für den Frauentag ist bis zum 5. März unter Telefon 0172/3225240 oder 03394/402735 möglich.

Von Christian Bark