Wittstock

Seit 75 Jahren ist die Volkssolidarität als Wohlfahrtverband auch in der Prignitz und dem Ruppiner Land aktiv. 1945 ursprünglich in Dresden als Hilfswerk für die deutsche Bevölkerung in den Nachkriegswirren gegründet, gab es sie im Jahr darauf auch in Brandenburg sowie als Ableger in der Region.

„1945 und 1946 war die Volkssolidarität aus der Notwendigkeit heraus entstanden. Bis heute gilt das Motto: Miteinander und Füreinander“, sagt Lissy Boost, stellvertretende Vorsitzende im Verbandsbeirat der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin.

Gesellige Runden waren seit jeher ein Markenzeichen der Volkssolidarität. Quelle: Christian Bark

In den folgenden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich die Volkssolidarität zur Massenorganisation in Ostdeutschland entwickelt, die sich weitgehend politischer Einflussnahme entziehen konnte. Das sagen zumindest langjährige Mitglieder.

Bei Volker Neumann aus Dranse war es zunächst eine berufliche Vorschrift, 1972 in die Volkssolidarität einzutreten. „Ich war damals beim Zoll in Potsdam“, berichtet der 79-Jährige. Ein SED-Ausschlussverfahren wegen politisch missliebiger Äußerungen führte ihn beruflich nach Dranse in die Landwirtschaft, wo er Mitte der 70er Jahre der Ortsgruppe beitrat.

Viele Jahre hat Gertrud Krüger die Chronik der Ortsgruppe Königsberg gepflegt. Quelle: Christian Bark

Weil ihr Chef im Jahr zuvor die Ortsgruppe Königsberg gegründet hatte, war auch Getrud Krüger 1968 dieser beigetreten. Ihr Mann Klaus folgte ihr erst nach der Wende 1993. Für die Volkssolidarität war die Deutsche Wiedervereinigung in vielerlei Hinsicht ein Aufbruch. „Der Verbandsbereich ist nach 1990 stark gewachsen und hat zugleich immer mehr soziale Aufgaben übernommen, die vorher dem Staat oblagen“, sagt die stellvertretende Beiratsvorsitzende.

Wie schon zu DDR-Zeiten stand das Gesellige in den Ortsgruppen im Vordergrund. Vielerorts war es und ist es schwer, Gruppenleiter zu finden. „Allgemein ist es schwierig, Nachwuchs zu finden“, sagt Volker Neumann. Weil nach der Wende niemand wollte, hatte er den Gruppenvorsitz übernommen. „Dadurch bin ich erst richtig aktives Mitglied geworden“, blickt der 79-Jährige zurück.

1500 Mitglieder in Prignitz-Ruppin 1945 wurde in Dresden das Aktionsbündnis „ Volkssolidarität gegen Wintersnot“ gegründet. Aus ihm geht in den kommenden Jahren die Volkssolidarität auch in anderen Ländern der Sowjetischen Besatzungszone hervor. Im Frühjahr 1946 wurde die Volkssolidarität in Brandenburg gegründet. Am 16. Mai 1948 konstituierte sich etwa ein Kreiskomitee der „Märkischen Volkssolidarität“ in Wittenberge. Ihm gehörten sowohl Vertreter politischer Parteien als auch Betriebsräte wichtiger Großbetriebe. 1990 wurde die Volkssolidarität Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Sie bildet flächendeckend Sozialstationen, Begegnungsstätten und Beratungsstellen aus. 200 Mitarbeiter zählt der Kreisverband Prignitz-Ruppin heute, die überwiegend in den sechs ambulanten Pflegediensten tätig sind. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Kinder- und Jugendhilfe, mit offenen, ambulanten und teilstationären Angeboten. 1500 Mitglieder zählt der Kreisverband. Diese sind in 54 Orts-, Interessen-, Fördermitglieder- und Selbsthilfegruppen organisiert, und das Durchschnittsalter liegt bei 75 Jahren.

Auch Gertrud Krüger hat Anfang der 90er Jahre die Gruppenleitung übernommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Klaus, als Vorsitzender der Feuerwehr-Seniorenkameradschaft Wittstock-Heiligengrabe, hatte sie immer versucht, die Aktivitäten der beiden Organisationen miteinander zu verbinden.

„Wir haben viel Schönes erlebt und sind zu Konzerten oder zur Brandenburgischen Seniorenwoche gereist“, erinnert sich die 84-Jährige. Hatte die Gruppe Anfang der 90er noch 61 Mitglieder, sind jetzt nur noch sechs übrig. Die Ortsgruppe Königsberg ist 2020 aufgelöst worden und schließt sich nun der Wittstocker Ortsgruppe 2 an.

Getrud Krüger 1997 in Wittenberge beim Auftritt der Wildecker Herzbuben. Quelle: Christian Bark

Der Schwund hängt unter anderem mit dem oft hohen Alter der Mitglieder und entsprechender Sterblichkeit aber auch damit zusammen, dass sich keine Vorsitzenden mehr finden. „Wir haben versucht, die Strukturen des gemeinnützigen Vereins mit den sozialen Aufgaben zu verbinden und sind dabei manchmal an unsere Grenzen gestoßen“, sagt Lissy Boost. Es sei ein Balanceakt zwischen Mitgliederzusammenschluss und Wirtschaftsunternehmen.

Sich der Herausforderung des Wohlfahrtsverbands durchaus bewusst, betont die stellvertretende Beiratsvorsitzende aber auch, dass es die Volkssolidarität gerade jetzt mehr denn je brauche. Themen wie Altersarmut, Vereinsamung aber auch Pflege dominierten aktuell. „Wenn wir ein starker Mitgliederverband bleiben wollen, müssen wir gemeinsam Ideen entwickeln“, sagt Lissy Boost.

Mit der Feuerwehr war die Königsberger Ortsgruppe immer stark verflochten. Quelle: Christian Bark

Das funktioniere etwa über generationsübergreifende Projekte und Engagement. Wichtig sei zudem nicht nur der Mitglieder- sondern auch der Förderergedanke. „Viele Leute wollen sich engagieren, dazu aber keinem Verband beitreten“, erklärt Lissy Boost.

24 Mitglieder zählt die Dranser Ortsgruppe derzeit noch. Die Zahl ist laut Volker Neumann seit 30 Jahren relativ konstant geblieben. Der Zusammenhalt trotz der Corona-Krise mit Abstand und ausgefallenen Treffen bleibe erhalten und zahle sich aus. „So kauft etwa ein Mitglied für das andere ein“, berichtet der Ortsgruppenvorsitzende.

Gutes haben die Gruppen übrigens jüngst auch wieder getan. Mit ihren eingesammelten Spenden haben sie die MAZ-Sterntaler-Aktion unterstützt.

