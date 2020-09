Wittstock

Am kommenden Montag eröffnet die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin ihren ersten „Digital-Kompass-Standort“. Die Eröffnung findet in der Seniorenbegegnungsstätte der Volkssolidarität in Wittstock, Poststraße 11, statt. Sie wird damit zur lokalen Anlaufstelle für ältere Menschen, die Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien und Geräten suchen und für Internetlotsinnen und -lotsen, die sich weiterbilden und ihr Wissen besonders an Ältere weitergeben möchten.

Für alle anderen Interessierten gibt es bereits am Montag ab 13 Uhr den ersten Digitalen Stammtisch zum Thema: Wie nutzte ich mein Smartphone (am besten)? Dazu ist eine Anmeldung vorab notwendig, es sind maximal zehn Teilnehmer zulässig.

Ältere Menschen können in Wittstock nun in digitale Welten eintauchen.

Außerdem gibt es auf dem Wittstocker Marktplatz ab Montag ein weiteres Angebot. „Digital mobil im Alter“ so lautet der Projekttitel von der Stiftung Digitale Chancen, welches in Kooperation mit Telefónica O2 umgesetzt wird. In den letzten zwei Monaten hatten Senioren in der Region die Möglichkeit, kostenlos acht Wochen Tablets und Smartphones zu testen. Jetzt rollt auf dem Marktplatz ein Touranhänger der Telefónica O2 an. Von dem Montag bis Donnerstag steht er für alle Fragen rund um Smartphone und Tablet zur Verfügung.

Dort gibt es in der Zeit von 8-17 Uhr ein offenes Angebot mit Informationen zum digitalen Senioren-Stammtisch sowie Präsentationen und Erklärungen verschiedener Smartphones. Ein geschlossenes Angebot beinhaltet Schulung zu Anrufen, Internet, Videotelefonie, E-Mail und Whats App. Diese finden im am Montag um 14.30 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag um 9 oder um 13 Uhr in kleinen Gruppen bis maximal vier Personen statt.

Alle Anmeldungen für die Schulungen und den Digitalen Stammtisch sind möglich unter Tel. 03394/475916 oder per Mail unter: erika.jeske@volkssolidaritaet.de.

