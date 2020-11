Blumenthal/Wittstock

In Ackerfelde gibt es ein eindrucksvolles Denkmal für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges. „Vor unserem Denkmal stehen das ganze Jahr Blumen, nicht nur am Volkstrauertag“, sagt die Ortsvorsteherin Doris Lorenz. Für die ganzjährige Pflege möchte sie der 70-jährigen Ilse Langhoff danken. Seit über zehn Jahren fühlt sie sich verantwortlich. Ihr Großonkel Reinhard Langhoff, gefallen 1918 im Alter von 20 Jahren, wird auf der Tafel namentlich erwähnt.

Vor dem Denkmal stehen am Sonntag auch Dittmar Gäßler, seine Frau Irmgard Gäßler mit Tochter, Sohn und Enkelkind. Die Mutter von Dittmar Gäßler war eine geborene Langhoff. Die Familie wohnt zusammen im Haus gegenüber. Für die nachfolgenden Generationen ist es wichtig, die Erinnerungen hochzuhalten. Doris Lorenz wünscht sich „Frieden in jeder Familie, ein Miteinander im Dorf und Frieden auf der Welt. Die Toten mahnen uns“, sagt sie.

Das Krieger-Denkmal in Blumenthal mit einer jungen trauernden Frau, die ihre Hand auf einem Stahlhelm abgelegt hat. Quelle: Petra Rieger

In Blumenthal steht ebenfalls ein besonderes Denkmal für die Kriegstoten. Es zeigt eine junge hübsche Frau, deren Hand auf einem Soldatenhelm ruht. Ihr Blick ist voller Trauer. Von der Bildhauerin Käthe Kollwitz (1867-1945) stammt der Ausspruch: „Die eigentlichen Verlierer der Kriege sind immer die Eltern, die Frauen, die Mütter.“ Die Liste auf der Gedenktafel ist lang. Hinter den einzelnen Namen verbergen sich Familienschicksale. 60 Millionen Menschenleben hat der Zweite Weltkrieg gekostet.

Bettina Teiche, Ortsvorsteherin von Blumenthal, ist in diesem Jahr allein bei der Ehrung der Gefallenen beider Weltkriege. Quelle: Petra Rieger

Damit sich dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte nicht wiederholt, ist der Volkstrauertag ein Tag der Mahnung, Versöhnung und des Friedens.

Vor diesem Denkmal legte am Sonntag die Ortsvorsteherin Bettina Teiche ein Blumengesteck ab. Aus der Situation heraus hat sie sich entschieden, das allein zu machen. „Früher waren wir oft 15 bis 20 Personen. Es war sehr feierlich und emotional. Ich erinnere mich an die Rede von Hilde Krebs, die alle Brüder im Krieg verloren hat.“ In Blumenthal kümmert sich der Bürgerverein um die Kriegsgräber. Ein zweites Blumengesteck wurde vor der Kirche in Dahlhausen abgelegt.

Ein zweites Blumengesteck wurde von Bettina Teiche vor dem Denkmal in Dahlhausen niedergelegt. Quelle: Petra Rieger

Stilles Gedenken auch in Wittstock: Bürgermeister Jörg Gehrmann und Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Schultz haben an den Friedhöfen am Rote Mühle Weg und am russischen Friedhof am Bahnhof Kränze niedergelegt.

