Freyenstein

Die Landesstraße 14 wird im Bereich der Ortsdurchfahrt in Freyenstein ab Dienstag, 2. März, voll gesperrt. Das teilt die Stadt Wittstock mit. Die Sperrung wird morgens aufgebaut und für voraussichtlich zwei Wochen bestehen bleiben, wie Frank Wilcke vom Bauamt sagt. Für Fußgänger und Radfahrer gelten keine Einschränkungen. Sie können den Baustellenbereich weiterhin passieren.

Mauerwerk am Torturm wird ausgebessert

Der Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten am Torturm am Neuen Schloss. Die Fugen des Mauerwerks an der Westseite sind zum Teil stark ausgewaschen, sodass zu befürchten ist, dass Steine herausfallen könnten. Das wäre besonders gefährlich, weil direkt am Wittstocker Tor des Schlosses die Straße vorbeiführt.

„Da ist Gefahr im Verzug. Wir mussten reagieren. Auf dieses Problem haben uns Einwohner im vergangenen Herbst hingewiesen“, so Frank Wilcke. Die gesamte auszubessernde Fläche ist etwa 100 Quadratmeter groß. Dort müssen Fugen erneuert und lose Steine befestigt oder gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Da die Wetterlage auch in den nächsten Tagen gerade passt, wird das Ganze nun in Angriff genommen. Etwa ab Dienstagmittag werde die Baufirma damit beginnen, die Rüstung aufzustellen. In Absprache mit der Firma werden fünf Tage Arbeit veranschlagt.

Durchfahrt rund zwei Wochen gesperrt

Zusammen mit den Auf- und Abbauarbeiten rund um die Baustelle geht man von den genannten 14 Tagen Sperrzeit aus. „Aber wir wollen natürlich so schnell wie möglich fertig werden“, so Wilcke. Das gesamte Projekt werde vom Bauamt der Stadt begleitet.

Für die Kraftfahrer heißt das: Es gibt zwei Umleitungen. Die große für den überregionalen Verkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge führt über Halenbeck, die Bundesstraße 103 und Meyenburg wieder nach Freyenstein. Sie ist entsprechend ausgeschildert.

Die kleine Lösung für Anlieger mit Pkw führt am Dorfteich vorbei über kleine, kurvige Nebenstraßen in den Ort. Da wird es eng, gerade bei Begegnungsverkehr.

Die L14 wird in Höhe des Neuen Schlosses in Freyenstein zeitweise gesperrt. Die Durchfahrt an dieser Stelle ist vorübergehend nicht möglich. Quelle: Björn Wagener

Rücksicht im Verkehr hier besonders wichtig

Deshalb gilt: Auf der kleinen Umleitung ist gegenseitige Rücksichtnahme ganz besonders gefragt. Fahrer von Lkw und anderen größeren Fahrzeugen sollten keinesfalls versuchen, sich trotz Sperrung durch die kleinen Gassen zu drängeln, so die Empfehlung. Dafür gibt es die große Umleitung. Mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr ist die Baumaßnahme abgestimmt.

Für den Busverkehr gilt für die Zeit der Vollsperrung Folgendes: Die Linie 745, die normalerweise von Wittstock über Freyenstein nach Meyenburg fährt, hält an der Haltestelle in der Pritzwalker Straße in Freyenstein.

Umsteigemöglichkeit in einen Kleinbus

Dort können Fahrgäste, die weiter wollen, in einen Kleinbus umsteigen. Er nutzt dann die kleine Umleitung. „Ansonsten fahren die Busse normal nach Fahrplan. Wer in Richtung Wittstock fahren möchte, nutzt ebenfalls die Haltestelle in der Pritzwalker Straße.

Die Haltestelle an der Kirche wird rund 50 Meter in Richtung Meyenburg provisorisch versetzt – für Fahrgäste, die in Richtung Meyenburg fahren möchten. Das teilt Verkehrsplaner Thomas Soyck von der Busgesellschaft ORP mit.

Von Björn Wagener