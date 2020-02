Als Bomben auf Wittstock fielen – ein Schicksalstag im Februar 1945

Wittstock

Der 22. Februar 1945 war für die Prignitz sicher ein Schicksalstag. Denn so schwere Angriffe aus der Luft hatte die Region während des gesamten Zweiten Weltkriegs nicht erlebt. So hatten angloamerikanische Bomberverbände während der Operation „ Clarion“ zwischen dem 22. und 23. Februar gezielt Infrastruktur, Industrieanlagen und Aufmarschgebiete in Wittenberge sowie in umliegenden Städten wie Stendal oder Ludwigslust gezielt angeflogen und zerstört.

Wittstock war zwar nicht Ziel dieser Operation, erlebte am 22. Februar aber ebenfalls den schwersten Luftangriff. „Im November 1943 war schon einmal eine Luftmine detoniert“, informiert der Wittstocker Historiker Wolfgang Dost. Diese habe wahrscheinlich dem Gaswerk nahe dem heutigen Gymnasium gegolten, zerstörte jedoch ein Wohnhaus. Tote waren dabei nicht zu beklagen gewesen, wohl aber war in der Stadt der Strom ausgefallen.

Solche US-amerikanischen Liberator-Bomber waren unter anderem über Wittenberge im Einsatz. Quelle: National Museum of the USAF

In den Kreismuseen Alte Bischofsburg existiert noch ein Zeitzeugenbericht in Briefform über diesen Angriff. „Die Bomber waren wohl auf dem Rückflug von Bremen oder Berlin gewesen“, sagt Museumsleiterin Antje Zeiger. Wenngleich die Stadt wohl für solche Angriffe zu unbedeutend gewesen war – Luftschutzbunker und Unterstände entlang der Wälle hat es in Wittstock laut Wolfgang Dost trotzdem gegeben. Flugabwehrkanonen seien auf dem Amtshof stationiert gewesen. Eine kleinere Rolle, als man vielleicht denken mag, hat der Militärflugplatz Alt Daber gespielt.

50 Todesopfer in Wittstock

Aufgrund ständig wechselnder Geschwader war beim Luftangriff am 22. Februar 1945 auch keine effektive Verteidigung der Stadt zu erwarten, gibt Antje Zeiger zu bedenken. Bereits zuvor, Ende Januar 1945, konnten die Wittstocker das Dröhnen von britischen und australischen Lancaster-, Halifax- und Mosquito-Maschinen des Nachts über ihrer Stadt vernehmen. Die Bomber hatten auf der Achse Rostock-Berlin an der sogenannten „Schlacht um Berlin“ teilgenommen.

Beim Angriff beschädigte und zerstörte Häuser der "Ostmarksiedlung" sind auf der Karte festgehalten. Quelle: Christian Bark

Amerikanische Bomber, vermutlich des Typs Liberator wie im Fall von Wittenberge, waren es wiederum, die am 22. Februar auch über Wittstock flogen, nachdem sie kurz zuvor ihre tödliche Bombenlast über dem Dorf Grabow abgeworfen hatten. In Wittstock nahmen sie die damalige Ostmarksiedlung, die heute Rosenplansiedlung heißt, ins Visier. In zwei Linien bombardierten sie das Wohngebiet. Dabei sollen sie 20 der 51 Häuser zerstört und auch Teile der historischen Wallanlagen getroffen haben. 50 Todesopfer wurden namentlich aufgeführt.

„Es waren viele Frauen und Kinder unter den Opfern“, sagt Antje Zeiger. Auch am damaligen Hindenburgdamm, der heutigen Rosa-Luxemburg-Straße, habe es Tote gegeben. Die Beisetzung erfolgte laut Wolfgang Dost am 28. Februar auf dem „hiesigen Heldenfriedhof“. Über den Hergang des Bombardements, aber auch über die Gründe wird bis heute spekuliert.

Die heutige Rosenplansiedlung wurde nach dem Angriff relativ rasch wieder aufgebaut. Quelle: Christian Bark

„Es gibt Zeitzeugen, die sogar die Uniformen der Flieger erkannt haben wollen“, sagt Wolfgang Dost. Er selbst hält das für unwahrscheinlich, da die Bomber vermutlich sehr hoch flogen. Davon gingen auch einige Militärhistoriker inzwischen aus.

Fraglich ist auch die Absicht oder das Ziel des Angriffs. „Wahrscheinlich haben sie nur ihre restliche Last abgeworfen und wollten damit noch möglichst viel Schaden anrichten“, meint Wolfgang Dost. Denkbar ist laut Antje Zeiger auch eine Verfehlung des Bahnhofs als wichtiges infrastrukturelles Ziel in der Stadt.

Bereits zu der Zeit hatte es schon Tieffliegerangriffe auf Flüchtlingstrecks, die durch die Region zogen, gegeben. Ebenso seien Züge in Wittstock beschossen worden, vereinzelt fielen auch Bomben auf Dörfer wie Dossow und Fretzdorf. „Die Gewalt schaukelte sich in diesen Tagen immer weiter hoch“, erklärt Wolfgang Dost. Aber die Deutschen seien zuvor ja wenig besser gewesen.

Von Christian Bark