Wittstock

Zum Jahresende ist Stühlerücken bei der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) in Wittstock angesagt. Sigrid Böhm, hauptamtlicher Vorstand, geht nach mehr als 21 Jahren in den Ruhestand. Mit ihr scheidet der nebenamtliche Vorstand Norbert Schulz aus. Nadine Schröder und André Linke übernehmen als hauptamtliche Doppelspitze das Ruder.

Sigrid Böhm und Norbert Schulz übergeben ein gut bestelltes Feld. „Der Schwerpunkt meiner Arbeit lag im Erhalt des bisherigen Wohnungsbestandes“, sagt die 64-Jährige. Aktuell gehören 1119 Wohnungen zum Bestand der WBG, wobei 95 Prozent zu den Plattenbauten gehören. Die WBG verzeichnet einen Leerstand in Höhe von neun Prozent. Als Sigrid Böhm am 1. März 1999 zum Vorstand bestellt wurde, begann sie in einer turbulenten Zeit.

Anzeige

Abwanderungswelle traf auch die WBG in Wittstock

„1999 hatten wir drei Prozent Leerstand, dann begann die große Abwanderungswelle aus Wittstock“, erinnert sie sich. Viele suchten ihr berufliches Glück in den alten Bundesländern – nur wenige kehrten zurück. Als größte Herausforderung zählte Sigrid Böhm die Sanierung im Quartier Königstraße. Die WBG nahm die Königstraße 30 Ecke Kettenstraße 2015/2016 unter ihre Fittiche. Acht Wohnungen sind dort entstanden. Damit bewirtschaftet die Genossenschaft erstmals ein Objekt in der Innenstadt.

Neuland bei der Platte betreten

In diesem Jahr betrat die WBG mit dem Teilrückbau Neuland. 28 Plattenbauwohnungen verschwanden in der Käthe-Kollwitz-Straße 14 bis 27 in Wittstock – damit erhielt die Platte ein ganz neues Gesicht.

Bernd Abel (v.l.), André Linke, Fred Wehland, Anette Abel und Sina Ramin tauschen sich bei der Bauberatung über die Fortschritte der Fassadenmalerei in der Käthe-Kollwitz-Straße in Wittstock aus. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Werte der Genossenschaft hochhalten

„Mir liegt am Herzen, dass die genossenschaftlichen Werte erhalten bleiben“, sagt Sigrid Böhm. Dazu zählen soziale Kompetenzen und dass die Finanzmittel zum „Wohle der Genossenschaft eingesetzt werden.“ Die WBG-Mieten sind sozialverträglich und liegen durchschnittlich zwischen 4,5 und 5 Euro pro Quadratmeter.

Norbert Schulz war 20 Jahre nebenamtlicher Vorstand

Zeitgleich mit Sigrid Böhm verlässt Norbert Schulz den Vorstand. Der Urwittstocker war seit Januar 2001 nebenamtlich in dieser Funktion tätig. Mehrmals pro Woche war der frühere Elektroingenieur in der WBG, stellte bei Planungen und Beratungen die Weichen für Entscheidungen. „Nun kann die junge Generation an den Start“, sagt der 74-Jährige.

Maschinenbauingenieur wird technischer Vorstand

Der 49-jährige André Linke ist seit Mai 2012 in der WBG tätig. „Der genossenschaftliche Gedanke hat mich hier gereizt“, sagt er. Der Maschinenbauingenieur war zunächst für den Bereich Technik, Wohneigentum und Vertragswesen zuständig. Am 1. Juni wurde er vom Aufsichtsrat der WBG zum technischen Vorstand bestellt. „ Wittstock verändert sich, ich freue mich, dabei mitzuwirken und Spuren in meiner Heimatstadt zu hinterlassen“, sagt er.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels warten weitere Aufgaben. „Das Problem mit dem Wohnungsüberhang wird uns weiter begleiten“, sagt er. Nach der ersten Sanierungswelle Anfang bis Mitte der 1990er Jahre befindet sich die WBG „jetzt mitten in der zweiten Sanierungswelle“, so André Linke. „Die ökonomischen Zwänge nehmen zu“, sagt Norbert Schulz.

Bankkauffrau ist kaufmännischer Vorstand

Mit Nadine Schröder rückt eine Fachfrau für Finanzen in den Vorstand. Die 40-Jährige ist Bankkauffrau, absolvierte ein Fernstudium im Bereich Buchhaltung und Bilanzierung. Vor mehr als einem Jahr suchte sie neue berufliche Herausforderungen. Im Mai 2019 begann sie in der Mietenbuchhaltung der WBG und wurde am 1. Dezember zum kaufmännischen Vorstand bestellt.

„Die Immobilienwirtschaft hat mich schon länger interessiert“, sagt Schröder. Wie André Linke findet sie es „spannend, die Heimatstadt mitzugestalten.“ Ebenso reizen sie die Kombination zwischen Innen- und Außendienst. „Auf die Arbeit mit den Menschen bin ich gut vorbereitet.“

WBG hat eine lange Geschichte

Die ältesten Häuser im WBG-Bestand stammen aus dem Jahre 1928. Die WBG in ihrer heutigen Form geht auf den Zusammenschluss in den 1980er Jahren von mehreren Wittstocker Genossenschaften zurück. Langfristig sieht Sigrid Böhm ein Problem beim Bestand und der Auswahl bei den Handwerkern. „Dieses Problem betrifft die gesamte Gesellschaft“, sagt Sigrid Böhm. Viele Handwerker gehen in den Ruhestand, finden aber keine Betriebsnachfolge.

Sigrid Böhms Mann Christian war viele Jahre für die WBG im Einsatz; seit Sommer 2018 ist er im Ruhestand. Als selbstständiger Elektrotechnikmeister war er oftmals der Mann für den Notfall. „Ich danke vor allem meinem Mann, der mich die vergangenen 21 Jahre so stark unterstützt hat und immer ein offenes Ohr hatte“, sagt Sigrid Böhm.

Im Ruhestand neue Prioritäten setzen

Die 64-Jährige setzt nun andere Prioritäten. Der Garten, Freundschaften pflegen, im Mauerverein Wittstock weiter mitwirken oder sich bei sozialen Brennpunkten engagieren, gehören für sie dazu. Am meisten freut sie sich, wieder im Gemischten Chor Heiligengrabe mitzusingen.

Von Christamaria Ruch