Wittstock

Die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) in Wittstock hat eine große Baustelle. An der Ecke Eisenbahnstraße/Am Rosenplan laufen derzeit die Arbeiten für ein neues Quartier. Dort entstehen 19 Wohnungen in zwei Bauabschnitten.

Das gesamte Aral dieses neuen Quartiers umfasst eine Fläche von 7100 Quadratmetern. Derzeit wird das ehemalige Gardinencenter in der Eisenbahnstraße 6 komplett umgebaut. Dort entstehen neun Wohnungen; sie sollen zum 1. August 2022 bezugsfertig sein. Für acht der neun Wohnungen gibt es bereits Interessenten mit Vorvertrag.

Neues Quartier entsteht bei der Wohnungsbaugenossenschaft Wittstock

Für diesen Bauabschnitt waren ursprünglich insgesamt 1,5 Millionen Euro vorgesehen. „Wir rechnen aber mit durchschnittlich 30 bis 40 Prozent höheren Materialkosten als geplant“, sagt André Linke, technischer Vorstand bei der WBG. Denn die Knappheit an Baustoffen treibt die Preise in die Höhe.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Baustart erfolgte Anfang September – fünf Monate später als geplant. Diese Verzögerungen gehen auf Nachtragsarbeiten bei der Bauplanung zurück. „Deshalb musste die Baugenehmigung neu beantragt werden“, sagt die Wittstocker Architektin Martina Grubetzki. Sie begleitet das Vorhaben.

Platz für die Fußbodenheizung: Im Erdgeschoss des ehemaligen Gardinencenter wird der Fußboden aufgenommen. Neben Betonschutt befinden sich dort auch alte Ziegelwände. Quelle: Christamaria Ruch

19 Wohnungen in zwei Bauabschnitten in Wittstock, die ersten Mieter ziehen im Sommer 2022 ein

Im ehemaligen Gardinencenter aus den 1960er Jahren entstehen sechs Zweiraum-, zwei Dreiraum- und eine Vierraumwohnung. Das Erdgeschoss wird barrierearm altersgerecht. Das Bauen im Bestand ist mit Überraschungen verbunden.

Um ein einheitliches Heizsystem mit Fußbodenheizung zu installieren, wird der gesamte Fußboden im Erdgeschoss aufgenommen. „Wir haben nicht geahnt, dass unter dem Beton noch alte Ziegelwände sind“, so Martina Grubetzki. Die Ziegelsteine müssen labortechnisch auf Schadstoffe untersucht werden.

Bauberatung: Reiner Schiewe (v.l.), André Linke, Martina Grubetzki und Frank Brigzinsky tauschen sich über die nächsten Schritte auf der Baustelle aus. Quelle: Christamaria Ruch

„Mit viel Vorlauf hat die Zimmerei Brigzinsky schon im Frühjahr das Holz bestellt. Damals stieg der Holzpreis innerhalb von drei Tagen um 80 Euro pro Kubikmeter“, sagt André Linke. Die Kosten beim Holzeinkauf haben sich für die WBG unterm Strich mehr als verdoppelt und sind von 380 Euro auf 820 Euro pro Kubikmeter geklettert.

Zwei Drittel der Innenwände in diesem Objekt entstehen neu. „Wir lassen alles massiv bauen, bei diesen Baustoffen können die Preissteigerungen abgefedert werden“, so André Linke.

Auf der Baustelle: André Linke ist technischer Vorstand bei der Wohnungsbaugenossenschaft in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Materialpreise ziehen an, die Baukosten steigen für die WBG Wittstock

„Wir bauen mit Hoffnung“, sagt Martina Grubetzki. Dabei zahlt sich aus, dass ausschließlich Baufirmen aus Wittstock im Einsatz sind. „Wir können uns auf die hiesigen Firmen verlassen und rechnen mit vernünftigen Preisen“, so Grubetzki.

Dirk Wawrzyn und Marco Lewandowski sind Handwerker der Firma Schiewe Bau. Sie stemmen gerade Material aus einer alten Wand. An anderer Stelle sind viele neue Wände schon hochgezogen. „Wir nehmen dafür Kalksandsteine“, sagt Geschäftsführer Reiner Schiewe.

Dirk Wawrzyn (l.) und Marco Lewandowski stemmen Material an einer Wand heraus. Quelle: Christamaria Ruch

Bauen im Bestand bringt der WBG Wittstock viele Überraschungen

Ein neuer Dachstuhl für das Flachdach war zunächst gar nicht vorgesehen. „Der alte Dachstuhl bestand aus Telegrafenmasten“, sagt André Linke. Nun bauen Zimmerer der Firma Brigzinsky einen neuen. Doch all diese Unwägbarkeiten eröffnen auch Chancen. Beispielsweise kann aufgrund des neuen Dachstuhls die Raumhöhe erweitert werden.

Auf das neue Flachdach kommen Kunststoffdachbahnen. „Die haben den Vorteil, dass sie bis minus 15 Grad Außentemperatur verschweißt werden können“, sagt Zimmermeister Frank Brigzinsky.

Der neue Dachstuhl ersetzt den alten, der aus Telegrafenmasten bestand. Quelle: Christamaria Ruch

Energieversorgung im neuen Quartier der WBG Wittstock mit dem grünen Gedanken

Bei der Energieversorgung in dem neuen Quartier sieht die WBG laut André Linke „den grünen Gedanken.“ Erdwärme wird genutzt – dadurch können die Heizkosten für die Mieter gesenkt werden. Dafür sind zehn Bohrungen mit jeweils 150 Meter Tiefe auf dem Grundstück geplant.

Wie ein hohler Vogel sieht derzeit das ehemalige Gardinencenter in der Eisenbahnstraße 6 in Wittstock aus. Quelle: Christamaria Ruch

Auf der Basis von Wärmepumpe und Erdwärmesonde kann mit niedrigen Temperaturen die Fußbodenheizung betrieben werden. Eine Photovoltaikanlage kommt auf das ehemaligen Gardinencenter und stellt Strom bereit. „Die Mieter können über einen Vertrag diesen Strom nutzen, das ist ein Angebot“, sagt André Linke. Die Warmwasserversorgung soll über Durchlauferhitzer gewährt werden.

Nächster Bauabschnitt bei der WBG Wittstock beginnt im Frühjahr 2022

Im kommenden Jahr soll an dieser Stelle der nächste Bauabschnitt beginnen. „Wir hoffen auf den Baustart für Frühjahr 2022“, sagt Martina Grubetzki. Dann entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft ein Neubau mit zehn Wohnungen auf der Fläche des ehemaligen Autoteile-Shops. Dafür sind zunächst zwei Millionen Euro geplant. „Wir halten an dem Bau fest, trotz der steigenden Materialpreise“, so André Linke.

Von Christamaria Ruch