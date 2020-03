Casting für Karneval: Wie Wittstocks Narren Nachwuchs finden

Wittstock

Sich zum Narren machen ist sprichwörtlich. In der fünften Jahreszeit kommen dabei alle Spaßvögel auf ihre Kosten. Doch echte Karnevalisten wie die Wittstocker sind nicht nur vom 11.11. bis zum Aschermittwoch in Aktion. Sie feilen das ganze Jahr am Programm, trainieren neue Tänze oder schreiben mit spitzer Feder an den Büttenreden.

Wittstock sucht den Supernarren

Egbert Schröder, Präsident beim Wittstocker Carneval Club (WCC), Vorstandsvorsitzende Angela Wagner und weitere Karnevalisten gehen nun in die Offensive. „Wir haben eine Lücke bei den Tänzern und Sängern“, sagt Wagner. Sie sprüht vor Ideen und ist eine ausgemachte Optimistin, um Zuwachs zu finden. Deshalb startete der WCC am Samstag ein Casting frei nach dem Motto „ Wittstock sucht den Supernarren.“

Im Stundentakt den roten Teppich ausgerollt

Im Stundentakt rollte der WCC seinen roten Teppich für neue Narren und Tänzer aus. Dabei spielte das Heizhaus an der Rosa-Luxemburg-Straße in Wittstock eine heiße Rolle. Dort traten die Interessenten ins Rampenlicht: Fünkchen, Funken, die Blaue Garde, Dossehummeln oder das Männerballett und die Büttenredner suchen neue Gesichter.

Wer sich selbst auf die Schippe nimmt, ist beim Karneval genau richtig

„Jeder, der positiv durchs Leben geht und sich auch mal auf die Schippe nimmt, sollte diese Gelegenheit nutzen und sich beim Karneval ausprobieren“, sagt Jonathan Kludt. Gemeinsam mit Lea Grubetzki trainiert er den jüngsten Tanznachwuchs.

Da geht die Karnevalspost ab: Jonathan Kludt und Angela Wagner warten auf der Kanone des WCC auf den nächsten Knüller beim Casting. Quelle: Christamaria Ruch

Mühelos im Spagat für das WCC-Casting

Die siebenjährige Emily Müller und die acht Jahre Greta Parnitzky standen mit ihren Müttern beim Casting ganz vorn in der Schlange. „Ich bin seit zwei Jahren beim Turnen und fand toll, als ich jetzt beim Kinderkarneval die Fünkchen gesehen habe“, sagte Emily.

„Am liebsten wäre sie da schon auf die Bühne gegangen. Deshalb stand es fest, dass wir heute hierher kommen“, sagt Susanne Müller, Emilys Mutter. Greta Parnitzky zeigte beim Casting sogleich mit einem Spagat ihr akrobatisches Talent. „Nach dem Aufruf in der MAZ habe ich sie gefragt, ob sie bei den Fünkchen mitmachen möchte“, sagte Gretas Mutter Susan Parnitzky.

Acht neue Tänzerinnen durchlaufen das Casting

Nach dem Casting gehen sieben Mädchen am Montag, 23. März, um 17.30 Uhr das erste Mal zum Training der Fünkchen. „Vergesst nicht, die Haare zum Zopf zu binden und bringt Schläppchen für die Füße mit“, gab Jonathan Kludt allen beim Casting auf den Weg. Eine Jugendliche meldete sich am Samstag für die Funken an.

Die siebenjährige Greta Parnitzky zeigte beim Casting mit einem perfekten Spagat ihr akrobatisches Talent . Sie startet demnächst beim Training der Fünkchen. Quelle: Christamaria Ruch

Männer sind noch Mangelware

Benjamin Gerloff machte vor einigen Jahren beim Männerballett mit. Doch seine Saison endete, bevor er damals richtig durchgestartet war. „Leider hatte sich in dem Jahr das Ballett aufgelöst.“

Lea Grubetzki tanzt bei der Blauen Garde und trainiert die Fünkchen. Ihr Freund Benjamin Gerloff möchte beim Showtanz mitmachen. Quelle: Christamaria Ruch

Der 24-jährige Wittstocker ist aber wegen seiner Freundin Lea Grubetzki eng mit dem WCC verbunden. „Ich mag den Showtanz, da müssen dann nur noch andere Männer mitmachen und ich bin dabei“, sagte er.

Die Karnevalshochburgen sind in Brandenburg

Angela Wagner brennt seit der ersten Stunde für den Karneval in der Dossestadt. 25 Jahre trainierte sie alle Tanzgruppen. „Beim Karneval kann ich in andere Rollen schlüpfen und ich mag die eleganten Kostüme.“ Für sie gehören die Karnevalshochburgen im Land Brandenburg zum Maß aller Dinge. Köln oder Mainz halten da nicht mit. „In der Stadt Brandenburg gibt es zwei Vereine, die sind wirklich toll.“

Alter Glanz soll zurück kehren

In das Casting setzt Angela Wagner die Hoffnung, dass der WCC an alte Glanzzeiten wieder anknüpft. „Der WCC war 2001 Landesmeister im harmonischen Tanz und Showtanz, auch das Männerballett stand mehrmals auf dem Siegerpodest.“ Dieser Glanz soll zurück kehren. Mit Lea Grubetzki, Jonathan Kludt und anderen Trainern hat der WCC heiße Eisen im Feuer. „Das ist heute ein guter Auftakt gewesen, wir rühren weiter die Werbetrommel“, sagte Angela Wagner.

Wer das Casting verpasst hat und beim Karneval mitmachen möchte, kann sich bei Angela Wagner vom WCC telefonisch unter 03394/45646 melden.

Von Christamaria Ruch