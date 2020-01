Narren laden zur bunten Party

Wittstock

Seit dem 11. November ist in Wittstock die fünfte Jahreszeit angebrochen. Den Höhepunkt der närrischen Monate bildet der Galaabend des Wittstocker Carneval Clubs WCC am Samstag, 22. Februar. Einlass in die Stadthalle ist zwischen 19 und 20 Uhr. „Danach werden auch an der Abendkasse keine Karten mehr verkauft“, sagt die WCC-Vorsitzende, Angelika Wagner. Der Vorverkauf in der Tourist Information habe bereits begonnen. Auch hier gelte: je früher man kommt, desto bessere Plätze erhält man.

In diesem Jahr können sich die Wittstocker Narren mehr auf ihre eigene Show konzentrieren. Anlässlich ihres 30. Geburtstages in der vergangenen Session hatte es 2019 nämlich zwei große Abendveranstaltungen in der Dossestadt gegeben. Neben dem Galaabend waren zur Geburtstagsfeier zahlreiche andere Vereine aus ganz Brandenburg gekommen und hatten sich mit ihren Mitgliedern in ein buntes Programm eingebracht.

Die Funken zeigen ihr Können. Quelle: Christian Bark

In diesem Jahr erwartet das Publikum wieder ein bekanntes Programm. So der Auftritt der Blauen Garde, eine politische Büttenrede von Antje Biewald-Blumenthal aber auch eine spaßige Showeinlage von WCC-Präsident Egbert Schröder. Aber es soll auch einige Überraschungen geben. Eine davon sei an der Stelle mal verraten: die jüngsten Mitglieder, die bis vor kurzem noch als „Mini-Fünkchen“ trainiert hatten, zeigen nun als Fünkchen ihr Können.

„Die Kinder waren neu dazugestoßen und mussten erstmal die Grundlagen lernen“, erklärt Angelika Wagner. Nun seien sie zu den Fünkchen aufgestiegen. Die Mädchen, die bis vor wenigen Monaten noch Fünkchen gewesen waren, tanzten nun als Funken bei der Gala. Neu sei auch, dass Moderator Jonathan Kludt, alias „Frau Schmidt“, Verstärkung von Vereinsmitglied Steffi erhält.

Die Narren des WCC bieten Kindern und ihren Eltern ein buntes Programm in der Stadthalle. Quelle: Christian Bark

Traditionell erwartet die kleinen Karnevalbegeisterten am Folgetag der Kinderkarneval. Der beginnt am Sonntag, 23. Februar, um 15 Uhr in der Stadthalle. „Ab 14 Uhr ist Einlass, dort gibt es dann auch die Karten“, sagt Egbert Schröder. Höhepunkte der Veranstaltung seien eine Kinderdisco sowie akrobatische Einlagen des Zirkus Humberto.

Von Christian Bark