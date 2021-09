Blumenthal/Rosenwinkel

Geschafft. Die Bundestagswahl ist auch für die Wahlvorstände in der Gemeinde Heiligengrabe Geschichte. Die Stimmen in den 14 Ortsteilen sowie dem Briefwahllokal sind ausgezählt und in das Ergebnis im Wahlkreis 56 mit Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Teilen des Havellandes eingeflossen.

„Durch die Ergebnisse bei der Briefwahl liegt die SPD in der Gemeinde Heiligengrabe bei den Erst- und Zweitstimmen an erster Stelle“, sagt Wahlleiterin Christiane Hamelow. Ganz anders in den Ortseilen Blesendorf, Liebenthal und Papenbruch: Dort setzte sich die AfD bei beiden Stimmen als stärkste Kraft durch.

Wahlvorstand in Blumenthal verzeichnete guten Zulauf bei Bundestagswahl

Der Wählerwille im Wahlkreis 56 spiegelt sich auch in Blumenthal wider: Die SPD liegt im Großen wie im Kleinen vor AfD und CDU. Anke Glaser aus Dahlhausen gehört seit den 1990er Jahren zum Wahlvorstand in Blumenthal. Mittlerweile hat sie dort auch den Vorsitz inne. „Das ist mein Beitrag für die Gesellschaft“, sagt sie.

Von insgesamt 560 Wahlberechtigten aus Blumenthal, Dahlhausen und Horst gaben 333 Bürger ihre Stimme direkt an der Wahlurne in Blumenthal ab. Hinzu kamen 69 Anträge auf Briefwahl. Der Wahltag ging reibungslos über die Bühne. Dennoch blieb die Spannung, wer am Ende in der Wählergunst vorn liegt. „Mit der Wahlbeteiligung von gut 60 Prozent im Wahllokal waren wir zufrieden, wir haben gespürt, dass die Bürger in und um Blumenthal sich mit der Politik auseinandersetzen“, sagt Anke Glaser.

Die Wahlberechtigten aus Blumenthal, Dahlhausen und Horst konnten im Bürgerhaus in Blumenthal ihre Stimme zur Bundestagswahl abgegeben. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Das Ergebnis lag am Sonntag gegen 19.40 Uhr in diesem Wahllokal vor. „Das müssen wir in einer Demokratie auch zulassen“, sagt sie und meint den zweiten Platz der AfD in Blumenthal. „Wir haben uns im Wahlvorstand darüber ausgetauscht und sehen darin vielmehr eine Protesthaltung“, sagt sie.

Junge Wähler in Blumenthal bei der Bundestagswahl

Über das Wahlinteresse von jungen Bürgern freut sich Anke Glaser. Einer von ihnen war Lars Jansen. Der 29-Jährige aus Blumenthal sieht es als seine Bürgerpflicht, zur Wahl zu gehen. „Wer eigene Rechte im Land wahrnehmen möchte, muss auch dem Wahlrecht nachgehen“, sagte Lars Jansen nach der Stimmabgabe. „Es waren auch viele Familien mit Kindern zur Wahl. Da bekommen die Kinder erste Eindrücke von der Demokratie“, sagt Anke Glaser. Vor allem am Vormittag des Wahltags verzeichnete der Wahlvorstand ein Kommen und Gehen.

Anke Glaser engagiert sich seit den 1990er Jahren im Wahlvorstand in Blumenthal. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Bürgerhaus in Blumenthal für Bundestagswahl gewappnet

Acht Frauen und Männer gehörten zum Wahlvorstand in Blumenthal; darunter waren zwei Neulinge. Der Zugang zum Bürgerhaus in Blumenthal ist barrierefrei. „Das Haus hat sich für die Wahl und das coronabedingte Einbahnstraßensystem wunderbar geeignet“, sagt Anke Glaser. Vorn gingen die Wähler hinein und verließen nach dem Urnengang das Gebäude über den Hinterausgang. Zwei Wähler konnten gleichzeitig das Wahllokal betreten, auch das war eine Hygienemaßnahme in der Corona-Krise.

Rosenwinkel schaffte die 50-Stimmen-Hürde bei der Bundestagswahl

Erleichtert zeigte sich Anke Glaser, dass das Wahllokal im Nachbarort Rosenwinkel ausreichend Zulauf hatte. Nach der neuen Bundeswahlordnung müssen mindestens 50 Stimmen in einem Wahllokal abgegeben werden, um sie vor Ort auszählen zu können. Damit soll das Wahlgeheimnis gewahrt werden.

Am Ende gaben 72 der 97 Wahlberechtigten im Wahllokal in Rosenwinkel ihre Stimme ab. Hinzu kamen acht Anträge auf Briefwahl. „Wir haben die ganze Zeit gebangt, ob das reicht, aber gegen 15 Uhr hatten wir die 50er Hürde überschritten“, sagt Olaf Stallknecht, Vorsitzender des Wahlvorstands.

„Schön, dass die Wahlbeteiligung in Rosenwinkel so hoch war“, sagt Anke Glaser. Anderenfalls hätte die Wahlurne aus Rosenwinkel nach Blumenthal gebracht, mit den dortigen Stimmen gemischt und gemeinsam ausgezählt werden müssen.

In Rosenwinkel lag die CDU vor AfD und SPD. „Da macht man sich seine Gedanken, weil man ja die Leute alle kennt“, so Stallknecht über das Abschneiden der AfD.

Von Christamaria Ruch