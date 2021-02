Wittstock

Das Waldstück kurz hinter Wittstock in Richtung Heiligengrabe, direkt an der Autobahnauffahrt in Richtung Berlin, wurde dieser Tage komplett abgeholzt. Eine Fachfirma für Rodungsarbeiten ist dabei, die Stämme mit einem Kran zu verladen und abzutransportieren. Die Arbeiten haben keinen Einfluss auf die Verkehrsführung. Die Auffahrt zur Autobahn kann weiterhin genutzt werden.

Stark von Forstschädlingen befallen

Grund für den Eingriff: Die Bäume waren zu einem großen Teil von Forstschädlingen befallen. An diesem Standort wuchsen Fichten und Lärchen. Beide Baumarten seien stark geschädigt gewesen, sagt der zuständige Revierförster Björn Plazikowski und spricht von einem „enormen Käferfraß“. Die Fichten waren vom Buchdrucker befallen; die Lärchen vom Lärchenborkenkäfer. „Die betroffenen Bäume waren biologisch tot.“ Vor dem rigorosen Eingriff habe es eine Begehung mit einem Baumsachverständigen gegeben. Ergebnis: Es gab keine Alternative zum Kahlschlag.

Es ging auch um Verkehrssicherheit

Gerade an dieser Stelle hätten kranke und geschwächte Bäume ansonsten ein Problem darstellen können – vor allem hinsichtlich der Verkehrssicherheit nahe der Autobahnauffahrt. Den Bereich wieder aufzuforsten, sei langfristig zwar angedacht, stehe zunächst aber noch nicht auf dem Plan. „Wir werden die Fläche mindestens drei Jahre lang in Ruhe lassen, damit sich das Bodenklima wieder normalisiert“, sagt Cornelia Mitschka, Sprecherin der Autobahngesellschaft des Bundes. In der Zwischenzeit werde Rasen angesät.

Wenn es später um die Aufforstung geht, müsse zunächst geklärt werden, welche Baumarten dafür geeignet wären, sagt Björn Plazikowski.

Ständig der Sonne ausgesetzt

„Es ist eine sehr exponierte Lage, die vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass sie von allen Seiten der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.“ Die Bäume, die dort einmal neu gepflanzt werden, sollten also gut mit Trockenheit zurechtkommen.

Der Grund für den Schädlingsbefall liegt für den Forstfachmann auf der Hand: „Stressfaktor“, sagt Plazikowski. Forstschädlinge greifen jene Bäume an, die ohnehin geschwächt sind, etwa durch lange Trockenheit. „Die Fichte ist ein Flachwurzler. Wenn sie nicht an Wasser herankommt, fängt sie an zu kränkeln.“

Dann schlägt der Käfer zu

Das wiederum bekommt der Käfer mit – und schlägt zu. Der Buchdrucker zählt – ebenso wie der Lärchenborkenkäfer – zu den Rindenbrütern. Das heißt, er legt seine Brutkammern in der Rinde an. Ist er erst aktiv, sind rasch viele Bäume betroffen. Der Befall verschlechtert zudem die Qualität des Holzes, das dadurch an Wert verliert. Das geschlagene Holz werde von der Firma verwertet, die den Einschlag vorgenommen hat, teilt Cornelia Mitschka weiter mit.

Borkenkäfer hatten Ende 2019 auch dafür gesorgt, dass der gesamte Fichtenbestand auf dem Friedhof St.-Marien in Wittstock komplett gerodet werden musste. Die dortige Fläche wurde im Frühjahr vergangenen Jahres wieder aufgeforstet – mit verschiedenen Baumarten wie Winterlinde, Roteiche, Küstentanne, Buche oder Douglasie. Der künftige Mischwald soll möglichst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und damit auch gegen Forstschädlinge sein.

Von Björn Wagener