Pfalzheim/Zootzen

Als am späten Freitagvormittag die erste Meldung bei der Feuerwehr in Wittstock eingeht, weiß noch keiner, was auf die Leute zukommt. Bei Zootzen brennt der Wald, heißt es – östlich von Wittstock, ganz in der Nähe des ehemaligen Übungsplatzes in der Kyritz-Ruppiner Heide.

Kaum auszudenken, was passieren würde, wenn sich das Feuer bis dahin ausbreitet: Brennt es erst einmal auf dem alten Übungsplatz, dann ist die Feuerwehr raus. „Dort können wir nicht löschen, den Übungsplatz betreten wir nicht“, sagt Ostprignitz-Ruppins Kreisbrandmeister Olaf Lehmann ganz klar. Wegen der Munition im Boden ist das viel zu gefährlich: „Wo Schilder die Grenze markieren, ist Schluss für uns, eher ein paar Meter früher.“

Olaf Lehmann ist sehr zufrieden, wie die Feuerwehr in dem Szenario am vergangenen Freitag reagiert hat. Die Einsatzleitung hat schnell erkannt, dass die Wittstocker allein mit dem imaginären Feuer nicht klarkommen und hat Verstärkung angefordert.

Zwei imaginäre Brände in der Kyritz-Ruppiner Heide zur selben Zeit

Schnell wurde ein speziell dafür geschulter und ausgerüsteter Waldbrandverband zusammengezogen: Fahrzeuge und Leute aus Kyritz, Neustadt, Wusterhausen und anderen Orten.

Es war eine der größten Feuerwehrübungen der vergangenen Jahre, die da an der Grenze zur Kyritz-Ruppiner Heide ablief. Knapp 280 Freiwillige aus drei Landkreisen probten den Ernstfall, dazu das Technische Hilfswerk, die Katastrophenschutzeinheiten des Deutschen Roten Kreuzes und der Krisenstab des Amtes Temnitz mit Amtsdirektor Thomas Kresse und seinen Mitarbeiterinnen.

Olaf Lehmann ist Kreisbrandmeister in Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Reyk Grunow

Tatsächlich mussten sie nicht nur einen erdachten Notfall meisten, sondern gleich zwei. Während die Retter bei Zootzen schon die Schläuche ausrollten, kam in Neuruppin der zweite Waldbrandverband des Kreises mit Wehren aus der Fontanestadt, Rheinsberg, Lindow, Fehrbellin und dem Amt Temnitz zusammen. Sie stehen in einem solchen Fall in Bereitschaft, um den anderen Verband ablösen oder verstärken zu können.

Pfalzheim hätte im Ernstfall evakuiert werden müssen

Doch dazu kam es am Freitag nicht. Während der Verband in Neuruppin wartet, geht schon der zweite ausgedachte Alarm ein: ein noch größerer Waldbrand nahe Rägelin. Dort drohte der Brand von der Heide in Richtung Pfalzheim zu wandern. Zur Sicherheit sollen das Amt Temnitz und der Katastrophenschutz alles für die Evakuierung der 46 Menschen in Pfalzheim vorbereiten.

Zur Galerie Knapp 280 Feuerwehrleute aus den drei Landkreisen OPR, PR und HVL üben gemeinsam mit THW, Katastrophenschutz und dem Amt Temnitz den Großeinsatz bei einem möglichen Waldbrand nahe Rägelin.

Bisher hat es einen solchen Fall noch nicht gegeben. Seit Jahren macht sich das Amt Temnitz aber Sorgen, was passiert, sollte es einmal dazu kommen. Jetzt haben die Feuerwehren genau das geübt.

Ähnliche Übungen fanden in der Vergangenheit häufig am Wochenende statt. Diesmal wurden die meist ahnungslosen Feuerwehrleute am Freitagmittag alarmiert. „So wollten wir ein realistisches Bild bekommen, wie viele Kräfte wir in der Woche eigentlich zusammenbekommen“, sagt Kreisbrandmeister Lehmann.

Genügend Feuerwehrleute, um den Brand zu löschen und das Dorf zu retten

Die erste Auswertung macht ihn zufrieden. Das Wichtigste: „Wir haben genügend Kräfte zusammenbekommen, um alle Aufgaben zu lösen.“ Etwas mehr Feuerwehrleute hätten nicht geschadet, ihre Zahl reichte aber gerade aus.

Als Verstärkung rückte noch ein Löschzug aus der Prignitz an. Hinzu kamen acht erfahrene Feuerwehrleute aus dem Havelland als Ablösung für den Führungsstab.

Zusammenarbeit war das, was bei dieser großen Übung im Mittelpunkt stand. Wissen alle Leute, was sie tun müssen? Wie klappt die Kommunikation untereinander? Erreichen jeden alle Informationen, die er braucht?

Das Wichtigste, was zu üben war: die Zusammenarbeit

Bei den großen Waldbränden 2018 bei Treuenbrietzen südlich von Berlin hatte es sich gezeigt, dass die Übergabe an frische Kräfte zur Ablösung nicht immer reibungslos klappt, sagt Olaf Lehmann. Deshalb wurde auch das in Pfalzheim geübt.

„Natürlich gibt es immer kleinere Probleme“, sagt der Kreisbrandmeister. Aber genau um die zu erkennen, sind solche Übungen da. So hat sich etwa herausgestellt, dass ein Löschwasserbrunnen an der Grenze zum Übungsplatz versandet ist und erst einmal kein Wasser mehr liefert.

Das Szenario, das die Wehren am Freitag rund zehn Stunden lang geübt haben, ist nicht unrealistisch: An dem Tag herrschte wegen der enormen Trockenheit höchste Waldbrandgefahr in der Region.

Hätte es tatsächlich gebrannt, wäre das Feuer wegen des starken Windes schwer zu kontrollieren gewesen.

Möglicherweise hätte dann nicht nur Pfalzheim evakuiert werden müssen, fürchtet Lehmann. Die 50 extra aufgebauten Feldbetten im Notquartier in der Netzebander Temnitzkirche hätten dann wohl nicht gereicht. Doch das bleibt Spekulation.

Von Reyk Grunow