Wald-Erlebnis-Camp wird erweitert

Alt Daber

In diesem Jahr wird es gleich mehrere Walderlebnis-Camps für Kinder in Alt Daber geben. Zur Wahl stehen folgende Termine: vom 14. bis 18. April; vom 29. Juni bis 3. Juli; vom 6. bis 10. Juli und vom 12. bis 16. Oktober. Dann können kleine Leute in den Ferien gemeinsam mit Wildnispädagogen der Wildnisschule Seenland aus Mirow die Natur erkunden.

Viel zu erleben

Bei Spielen und Exkursionen in Wald und Flur gibt es sicher wieder viel zu erleben und zu entdecken. Lagerplatz des Camps ist wieder die große umzäunte Wiese am Daberturm-Ensemble.

Dort fand bereits im vergangenen Jahr erstmals ein solches Walderlebnis-Camp statt – und das sehr erfolgreich. Allerdings war die Anmeldefrist damals kurz. Diesmal sollen die Eltern mehr Zeit bekommen, sich auf die Termine einzustellen.

Tag der offenen Tür

Außerdem wird es am Samstag, 4. April, ab 11 Uhr einen Tag der offenen Tür am Daberturm-Ensemble geben, bei dem sich Eltern und Kinder ein Bild von dem machen können, was später im Camp so los sein wird.

Ermöglicht wird das Ganze von der Wildnisschule Seenland in Zusammenarbeit mit der Stadt Wittstock, die die Wiese dafür zur Verfügung stellt. Die Angebote sollen künftig noch breiter gefächert werden.

Auch Angebote für Ewachsene denkbar

„Es könnten auch Tages-Workshops oder Lagerfeuer-Abende für Erwachsene stattfinden – oder spezielle Sachen für Schulausflüge angeboten werden“, sagt Wildnispädagoge Sven Gottschalk, der neben Sandra David und Lea Wehde zu den Betreuern des Camps gehört. „Wir haben da noch sie viele Ideen im Kopf.“ Denn das Gelände in Alt Daber sei ideal dafür. „Wir wollen, dass die Menschen einen stärkeren Kontakt zur Natur bekommen.“ Für Betreuungsaufgaben suche die Wildnisschule zudem Praktikanten oder andere Unterstützer.

Die Camps richten sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Betreut werden sie dort täglich von 9 bis 17 Uhr. Anmeldungen und Näheres zu den Preisen unter www.wildnisschule-seenland.de oder Tel.: 039833/27 73 66. Basisinfos gibt’s auch bei der Touristinformation in Wittstock unter Tel.: 03394/42 95 50.

Von Björn Wagener