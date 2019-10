Walderlebnis-Camp macht Kindern Spaß

Alt Daber

Mit Fledi und Motti ist Spaß garantiert. Es geht ganz einfach: Einer ruft mit verbundenen Augen immer wieder „Fledi“, der andere antwortet mit „Motti“. So bekommt der Rufer eine Ahnung davon, wo der Spielkamerad ist. Denn ihn gilt es zu fangen. Die anderen Kinder stellen sich im Kreis um die beiden herum und grenzen das Spielfeld ab. So wird mit Fledi und Motti gelacht und getobt.

Wie im Indianer-Film

Es ist Nachmittag. Die große Wiese am Daberturm-Ensemble in Alt

Einige der insgesamt 13 Kinder vor ihrem Tipi. Hinten die Betreuer Sven Gottschalk und Lea Wehde. Quelle: Björn Wagener

Daber ist fest in Kinderhand. Ein Tipi erinnert an Indianer-Filme. Davor ist ein Lagerfeuer-Platz mit Feuerschale und Holzklötzen, die als Sitzgelegenheiten dienen. Einige Kinder haben sich dort niedergelassen und schnitzen Wurfhölzer oder spitzen einfach nur Stöcke an. „Das Schnitzen gehört zu unserem täglichen Programm“, sagt Wildnis-Pädagoge Sven Gottschalk.

Gemeinsam mit Lea Wehde betreut er das Walderlebnis-Camp der Wildnisschule Seenland, das in dieser Woche erstmals in Alt Daber stattfindet und am Freitag zu Ende geht. 13 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren konnten dort jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr Abenteuer unter freiem Himmel erleben. Die meisten kommen aus Wittstock oder Ortsteilen, manche auch aus Berlin oder sogar Schleswig-Holstein.

Feste Rituale

Im Camp gibt es feste Rituale. „Zuerst kommen wir morgens zu einem Redekreis und sogenanntem Check-In zusammen. Da wird

Spiele im Freien gehören natürlich dazu. Quelle: Björn Wagener

kurz darüber gesprochen, ob es allen gut geht, sie gut geschlafen haben. Dann folgt immer ein Lied und eine Tee-Runde“, beschreibt Sven Gottschalk das Prozedere. Danach machen sich die jungen Abenteurer auf den Weg in den Wald. Meist halten sie sich im Bereich rund um die sogenannte Märchenwiese auf. Dort gibt es eine freie Spielzeit, in der die Kinder selbst entscheiden können, was sie machen wollen. „Sie haben zum Beispiel eine Brücke gebaut, Verstecken gespielt oder auch Müll gesammelt“, erzählt Sven Gottschalk.

Auch Regen störte nicht

Am frühen Nachmittag geht es dann zurück zum Lager, wo ebenfalls wieder Spiel und Kreativität im Mittelpunkt stehen. Dabei dürfen sie sich auch mal schmutzig machen. Und von Regenschauern lassen sie sich ebenfalls nicht aufhalten. „Mir macht das richtig Spaß, vor allem das Schnitzen“, sagt Lilly aus Wittstock. Auch Bruno aus Berlin und Carl-Aven aus Schleswig-Holstein sind begeistert: Das Waldspiel und das Hüttenbauen fanden sie besonders gut. Bruno würde so ein Camp „auf jeden Fall“ nochmal mitmachen.

Dazu wird er vielleicht früher Gelegenheit haben, als zunächst geplant war.

Sommer-Camp geplant

Denn aufgrund des Erfolges des ersten Walderlebnis-Camps solle es im nächsten Jahr ein Sommer-Camp nach ähnlichem Muster geben, wie Sven Gottschalk sagt – wieder am selben Ort. Darüber hinaus sei vorgesehen, den weitläufigen umzäunten Platz künftig als regelmäßigen Camp-Ort zu etablieren und entsprechend auszustatten. „Ich habe von vielen gehört, dass sie ihre Kinder auch gern hergeschickt hätten, aber im Urlaub sind“, berichtet Gottschalk.

Fahrgemeinschaften gebildet

Am Freitag werde es noch ein kleines Abschlussprogramm für die Eltern oder Großeltern geben, die die Kinder brachten und abholten. „Da haben sich mehrere Fahrgemeinschaften gebildet.“ Möglich also, dass sich über das Camp nicht nur Kinder, sondern auch Eltern näher kennen lernen.

Von Björn Wagener