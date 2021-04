Dranse

Der Dranser See wird oft als Wittstocks Badewanne bezeichnet, weil er vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für eine Abkühlung ist. Aber auch außerhalb der warmen Jahreszeit hat das rund 1,33 Quadratkilometer umfassende Gewässer viel zu bieten – zum Beispiel einen Rundwanderweg.

Auf diesen begibt sich die MAZ wieder mit Wittstocks Wanderwegewarten Petra Habegger und Günter Lutz sowie dem Youtuber Klaus Falk. Es ist bereits die vierte gemeinsame Tour. Ziel ist es – auch vor dem Hintergrund des Corona-Lockdowns – den Menschen die Region als Ausflugsort näher zu bringen.

Zur Galerie Wittstocks Wanderwegewarte führen rund 11 Kilometer um den Dranser See. Hier gibt es neben Natur auch Historie zu entdecken.

Los geht es am Dranser Dorfanger. Eine Wandertafel verweist auf drei Rundwege: einen gelben um die Baalseen, einen blauen über Berlinchen und einen roten, der rund elf Kilometer um den Dranser See führt. Erste Station ist die Dranser Dorfkirche. Das 160 Jahre alte Gotteshaus wird gerade innen saniert.

Dafür hatten die Dranser einen langen Atem haben müssen, wie Eckhard Gericke von der Kirchengemeinde im Dranser Land berichtet. Ab 2013 seien die Fördermittel beantragt worden. „350.000 Euro sind für die Sanierung bewilligt“, sagt er. 75 Prozent davon seien Fördermittel. Das Geld werde aber nicht für alles ursprünglich Geplante ausreichen, weil sich allein die Preise für den Zimmerer fast verdreifacht hätten.

Weiter durch Dranse geht es zur Dranser Seestraße. „Nach wie vor gibt es Navisysteme, die die Straße nicht finden und die Leute nach Berlinchen lotsen“, sagt Petra Habegger. In der Straße befindet sich auch ihre Tenne, in der sie Ferienwohnungen vermietet und Themenveranstaltungen anbietet.

Den Weg zum See kreuzen Reste des alten Bahndamms Richtung Mirow. „Hier soll ab diesem Jahr ein Radweg von Wittstock bis Walkmühle führen“, informiert Günter Lutz. An der Badestelle will Felix Worseck das Windsurfen probieren. Er ist mit seiner Freundin aus Berlin gekommen. „Wir sind einfach von der Autobahn ab und haben geschaut, was uns erwartet“, sagt er.

Felix Worseck aus Berlin will auf dem See kitesurfen. Quelle: Christian Bark

Die Dranser Badestelle ist nur eine von vielen auf dem Rundweg. Einige von ihnen sind bereits zugewachsen, so wie jene, die viele Wittstocker noch bis vor 40 Jahren genutzt und mit dem Zug angesteuert hatten.

Schellente ist Naturparkwappentier

Der Dranser See besticht als Naturparadies, meint Günter Lutz. Das Gewässer bildet die westliche Grenze des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land. Spektakuläre Naturerscheinungen sind etwa eine sogenannte „Spechtflöte“, die auf vielseitige Bewohner verweist: von Spechten über Mäusen bis zu Termiten oder Schellenten, dem Wappenvogel des Naturparks.

Günter Lutz zeigt eine sogenannte „Spechtflöte". Quelle: Christian Bark

Über eine Brücke und einen Damm, die schon bessere Tage gesehen haben, geht es weiter zum Naturcampingplatz „Am Blanschen“. Dort erwartet Wanderer in der Saison auch ein gastronomisches Angebot.

Vorbei an sogenannten Aalgräben geht es nach Schweinrich. „Durch das Ausheben der Gräben konnten Landbesitzer die Seepacht umgehen, die sie sonst für das Aalefangen entrichten hätten müssen“, erklärt Günter Lutz.

See liegt gänzlich auf Schweinricher Gemarkung

Schweinrich bietet neben dem Schullandheim auch das „Café Carmen“, eine Badestelle und die mittelalterliche Wehrkirche. Übrigens wird der Dranser See laut Petra Habegger auch gern mal als Schweinricher See bezeichnet, was eigentlich richtig wäre. „Der See befindet sich gänzlich auf der Gemarkung Schweinrich“, erklärt sie.

Die Wehrkirche in Schweinrich. Quelle: Christian Bark

Am Rande der Wittstock-Ruppiner Heide geht es weiter Richtung Badestelle Griebsee. Dort in der Nähe stand am See einst der Mönchhof, ein Ableger des Zisterzienserklosters Amelungsborn. Reste des um 1430 aufgegebenen Klosters sind heute nicht mehr zu sehen.

Am See sonnt sich unterdessen Margrit Schmidt. Sie ist mit ihrem Mann Falko aus Zaatzke gekommen. Er hat eine Tauchschule und taucht am liebsten im Dranser See ab. „Weil die Wasserqualität super ist“, betont er.

Am Rande der Wittstock-Ruppiner Heide stand im Mittelalter einst das Kloster „Der Mönchshof". Quelle: Christian Bark

Der Dranser See liegt mit 70 Metern über normal null besonders hoch und speist zahlreiche Gewässer bis hinein in die Müritz. Der Abfluss bei Griebsee ist allerdings durch eine neu errichtete Fischtreppe etwas gehemmt, weil nun Wasser nicht mehr über ein Wehr angestaut werden kann, sondern gleich abfließt, wie Petra Habegger erklärt. Dadurch habe es zuletzt auch Wassermangel im Mühlenteich Walkmühle gegeben.

Vorbei am Kappelsberg, mit 75 Metern die höchste Erhebung am See, geht es zurück zur Dranser Badestelle und von dort zurück nach Dranse. Das Video zur Wanderung ist ab sofort auf dem Youtubekanal „Wittstock-tv 2018“ zu sehen.

Von Christian Bark