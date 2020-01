Unterschiedliche Preise im Verbandsgebiet

Wittstock

Seit einem Jahr – Januar 2019 – gehört das Versorgungsgebiet des ehemaligen Eigenbetriebes Wasser/Abwasser in Heiligengrabe zum Wittstocker Wasser- und Abwasserverband. Damit kamen die Orte Heiligengrabe und Maulbeerwalde sowie das Gewerbegebiet Heiligengrabe/ Liebenthal hinzu.

Die Preise für die Abwasserentsorgung sind aber noch unterschiedlich. Die Haushalte im alten Verbandsgebiet des WAV müssen wesentlich mehr bezahlen als jene im Beitrittsgebiet in der Gemeinde Heiligengrabe.

Beitrittsgebiet im Preisvorteil

Zwar sank der Preis ab 2020 in Wittstock von 4,62 Euro auf 4,38 Euro. Jedoch liegt er damit immer noch weit über den 2,84 Euro, die fürs Beitrittsgebiet gelten und 2020 somit nur um einen Cent pro Kubikmeter gegenüber 2019 gestiegen sind. Sie seien dort vor allem deshalb so günstig, weil eigentlich nötige Investitionen in die Kläranlage im Gewerbegebiet Heiligengrabe in den vergangenen Jahren nicht getätigt worden seien.

Weil sich daraus ein großer Preisunterschied ergibt, wurde mit dem Zusammenschluss ab 2019 eine fünfjährige Übergangszeit vereinbart. Erst danach soll ein einheitlicher Abwasserentsorgungspreis gelten.

Einheitliche Gebühr beim Trinkwasser

Beim Trinkwasser hingegen gibt es ihn schon. Die dortige Gebühr stieg zum 1. Januar 2020 von 1,71 auf 1,83 Euro je Kubikmeter. Die Kalkulationen gelten jeweils für zwei Jahre. „Wir werden die Kosten natürlich im Blick behalten. Wenn wir am Ende der Kalkulationsperiode etwas übrig haben, müssen wir es den Kunden in der folgenden Periode zwingend wieder zurückgeben“, so Andy Thierbach.

In den Jahren 17/18 seien die Kosten jedoch am Ende höher als geplant ausgefallen, deshalb die Gebührenerhöhung. „Im Landesvergleich liegen wir im oberen Mittelfeld“, so der Geschäftsführer. Das liege daran, dass weniger Kunden an einer Leitung anliegen als in größeren Städten, was die Versorgung in ländlichen geprägten Gebieten allgemein teurer mache.

Fast 5,6 Millionen Euro erstattet

Die Rückerstattungen für Abwasseranschlüsse seien inzwischen fast komplett an die Hauseigentümer gezahlt worden, so Thierbach. Von insgesamt 5,6 Millionen Euro seien noch rund 200.000 Euro offen, die bis Ende Januar gezahlt würden. Heute muss niemand mehr dafür bezahlen, dass sein Grundstück an einer Abwasserleitung liegt. Lediglich die Herstellung des Hausanschlusses wird in Rechnung gestellt.

Frühere Investitionen des WAV, für die aufgrund der damaligen Zahlungseingänge keine Kredite nötig waren, müssten nun aufgrund der Rückzahlungen nachfinanziert werden. „Denn das Geld für die Rückerstattung hat der Verband ja nicht auf einem Konto zwischengelagert und dort für eventuelle Rückerstattungen verwahrt“, so Thierbach. Insofern habe die Erstattung nur indirekten Einfluss auf die Gebührenkalkulation.

Saugleitung spart Arbeit und Geld

Wer bei der Abwasserentsorgung aus Abwassersammelgruben künftig Geld sparen möchte, sollte bis Ende 2020 eine Saugleitung von der Grube bis zum öffentlich zugänglichen Bereich legen oder legen lassen. Das senkt den Arbeits- und Zeitaufwand für den Entsorger. Denn er muss keine Leitung mehr von der Grundstücksgrenze bis zur Grube verlegen und sie nach dem Abpumpen wieder einrollen. Folge: Je einfacher die Entsorgung, desto günstiger der Preis pro Kubikmeter für den Kunden.

Wer ab 2021 keine Saugleitung hat, müsse eine sogenannte Schlauchgebühr zahlen, wenn mehr als 15 Meter überbrückt werden müssen. Wie hoch diese Summe sein werde, könne Thierbach noch nicht sagen. Die Entsorgung ab 2021 werde in diesem Jahr neu ausgeschrieben. Erst danach könne man kostendeckende Gebühren kalkulieren.

Von Björn Wagener