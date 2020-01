Klärwerk Heiligengrabe soll vom Netz

Wittstock/Heiligengrabe

Die Kläranlage im Gewerbegebiet Heiligengrabe soll perspektivisch möglichst stillgelegt und vom Netz genommen werden. Das kündigt Andy Thierbach, Geschäftsführer des Wittstocker Wasser- und Abwasserverbandes (WAV), an. Der WAV übernahm vor einem Jahr, zum 1. Januar 2019, das Gebiet des einstigen Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der benachbarten Gemeinde Heiligengrabe.

Klärwerk viel zu groß

Inzwischen steht für den WAV fest: „Die Kläranlage in Heiligengrabe ist überdimensioniert. Sie wurde viel zu groß gebaut“, sagt Thierbach. Außerdem verfügt der WAV bereits über eine Kläranlage in Wittstock. Zwei Anlagen zu unterhalten, sei zu teuer. Stattdessen werde daran gedacht, eine Druckleitung von der Heiligengraber zur Wittstocker Anlage zu bauen. Das würde laut Thierbach etwa zwei Millionen Euro kosten. „Das ist eine hohe Investition, aber es gäbe ein Förderpotenzial von etwa 30 Prozent beim Land.“

Es muss passen

Ob das so umsetzbar ist, solle in diesem Jahr geprüft werden. Dabei

Andy Thierbach, Geschäftsführer des Wittstocker Wasser- und Abwasserverbandes Quelle: Björn Wagener

gehe es unter anderem um die Frage, ob die Abwässer aus Heiligengrabe und Wittstock „zusammenpassen“, wie Andy Thierbach sagt. Denn jene aus Heiligengrabe stammten zu etwa 90 Prozent aus der Industrie – von Firmen im dortigen Gewerbegebiet. Nur etwa 1000 Haushalte seien angeschlossen.

Zunächst müsse gesichert werden, dass die Klärprozesse in Wittstock nach einem Anschluss an Heiligengrabe weiterhin korrekt stattfinden können und die Anlage nicht „kippt“. Industrieabwässer hätten gegenüber jenen aus privaten Haushalten einen erhöhten Cadmium-Anteil.

Klärschlamm muss verbrannt werden

Der Klärschlamm als Abfallprodukt aus dem Klärprozess dürfe deshalb nicht landwirtschaftlich verwertet, sondern müsse verbrannt werden, so der Geschäftsführer. Das lege die Klärschlammverordnung fest, die seit 2017 gilt.

Die Verbrennung sei zwar wesentlich teurer als das Ausbringen des Klärschlammes auf landwirtschaftlichen Flächen, aber Thierbach hat dennoch Verständnis für diese Festlegung: „Es ist schon sinnvoll, das Auftragen von Düngemitteln zu reduzieren. Wir sind ja ein Wasserförderer und -versorger. Aber es hat uns nicht recht gepasst, weil wir auch unseren Klärschlamm aus Wittstock aufgrund der strengeren Richtlinien eine Zeit lang nicht mehr losgeworden sind“, beschreibt er das Problem, das inzwischen gelöst wurde. Seit Ende 2018 habe der WAV einen Entsorger gefunden, der den Klärschlamm zur Verbrennungsanlage bringt.

Hohe Investitionen wären nötig

Doch auch wenn die fachliche Überprüfung zu dem Ergebnis käme, dass die Anlage in Wittstock die Arbeit der Heiligengraber mit übernehmen kann, so müsse dennoch in das Heiligengraber Klärwerk investiert werden. Akut nötig seien etwa 86.000 Euro für die Sicherheit der Anlage; ferner rund 415.000 Euro für „theoretische Ersatzinvestitionen“, wie Thierbach sagt. Und das sei nur ein Teil der eigentlich nötigen Ausgaben. Doch der Verband möchte möglichst nicht in Größenordnungen in eine Anlage investieren, die womöglich stillgelegt werden könnte. Deshalb gelte: Die 86.000 Euro würden auf jeden Fall investiert. Die weiteren genannten Ausgaben sollen noch hinausgeschoben werden, bis feststeht, ob die Druckleitung gebaut werden kann.

Reduzierte Kapazitäten

Die Heiligengraber Anlage sei bereits auf 7500 sogenannte Einwohnerwerte reduziert worden – also auf eine Abwassermenge, die etwa so viele Menschen produzieren. Die ursprüngliche Kapazität habe weitaus höher gelegen. „Es laufen aber nur knapp 4000 Einwohnerwerte durch“.

In der Wittstocker Anlage sehe es ähnlich aus. Sie sei von 25.000 auf 15.000 Einwohnerwerte heruntergeregelt worden – verarbeite aber nur maximal 11.000 bis 12.000. Sie hätte damit grundsätzlich das Potenzial, um die Abwässer aus Heiligengrabe mit zu klären.

Von Björn Wagener