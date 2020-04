Streife durch Wittstock: Immer auf Distanz wegen der Corona-Gefahr

Wittstock

Ein Mann eilt mit Mund-Nase-Schutz über den Wittstocker Marktplatz. Revierpolizistin Manuela Hennig und Ordnungsamtsmitarbeiterin Silvia Strücker nehmen nicht weiter Notiz von ihm, obwohl dieser Anblick auch in Corona-Zeiten in Wittstock noch ungewöhnlich ist.

Die wichtigsten Regeln auf einen Blick Erlaubt: Ein Haushaltsangehöriger darf zu Hause eine haushaltsfremde Person empfangen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewahrt sein. Nicht erlaubt: Mehrere Haushaltsangehörige empfangen eine oder mehrere fremde Personen. Für Autofahrten gilt ebenfalls die Eins-plus-Eins-Regel. Zwei oder mehr Haushaltsangehörige dürfen zwar gemeinsam unterwegs sein, aber keine weitere haushaltsfremde Person mitnehmen. Entscheidend ist – zu Hause wie im Auto – die Haushaltsangehörigkeit, nicht der Verwandtschaftsgrad. Besteht der Verdacht, dass die Eindämmungsverordnung nicht eingehalten wird, überprüft die Polizei den Sachverhalt. Laut PolizeisprecherinDörte Röhrs gingen mitunter Anrufe – etwa von Nachbarn – ein, die auf mögliche Verstöße hinweisen. Sollte sich das vor Ort bestätigen, so würden die betreffenden Personen gebeten, zu gehen. „Tun sie das nicht, erteilen wir Platzverweise.“ Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen habe es ebenfalls gegeben. Über die Höhe von Strafen entscheide die zuständige Verwaltungsbehörde.

Derartigen Schutz tragen beide Frauen nicht. Aber Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Den Streifengang an diesem Vormittag unternehmen sie zwar gemeinsam, sind aber doch weiter voneinander entfernt als sonst. Anderthalb Meter müssen es mindestens sein – als Schutz vor einer möglichen Tröpfcheninfektion mit dem Coronavirus.

Dass die MAZ den Rundgang – natürlich ebenfalls mit Abstand – begleiten darf, ist nur mit einer Ausnahmegenehmigung der Polizei möglich. Die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg ist allgegenwärtig.

Auf Gehwegen versetzt unterwegs

Auf dem Marktplatz sind die anderthalb Meter Mindestabstand leicht umzusetzen, auf schmalen Wegen wird es schon schwieriger. Deshalb gehen Silvia Strücker und Manuela Hennig dort versetzt. So mutet der Rundgang etwas gewöhnungsbedürftig an. Aber das rückt rasch in den Hintergrund, denn die Kommunikation ist trotzdem vertraut.

Hier ein freundliches Hallo, da ein kleiner Schwatz auf Distanz mit Händlern auf dem Marktplatz. Und dennoch halten beide stets die Augen offen: Vor allem das Einhalten von Abständen steht ganz oben auf der Agenda. Aber an diesem späten Vormittag gibt es damit keine Probleme. Bei manchen Händlern sind Hinweise aufs Abstandhalten sogar auf Zetteln an den Ständen zu lesen.

Falschparker im Visier

Ordnungsamtsmitarbeiterin Silvia Strücker klemmt einen Strafzettel hinter einen Scheibenwischer eines Autos am Marktplatz in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Auch in Corona-Zeiten sind es eher die „ganz normalen“ Dinge, die die beiden Frauen ahnden. Der Klassiker ist in Wittstock das Parken vor der Sparkasse. „Ja, ich weiß“, ruft ein Autofahrer, als er aus der Filiale kommt und die Kontrollstreife entdeckt. Aber da klemmt die Verwarnung über 15 Euro schon hinter seinem Scheibenwischer.

Etwas ruppiger geht es an der Elektro-Ladesäule gegenüber dem Rathaus zu. Dort parkt ein Auto, ohne zu laden – nicht erlaubt. Da kehrt der Fahrer auch schon zurück. „Ob wir nichts Besseres zu tun hätten, als ihn zu kontrollieren“, gibt Silvia Strücker den Schlagabtausch kurz darauf wieder. Der Mann wird verwarnt. Dann macht er sich aus dem Staub.

Müll an der Parkbank

Acht Stunden dauert die Schicht. Die Route können beide selbst festlegen. An diesem Tag führt der Weg über die Wallanlagen in Richtung Dosseteich. Unterwegs fallen zwei Tüten Müll an einer Sitzbank auf. „Ich habe den Bauhof schon verständigt“, sagt Silvia Strücker. Das geht alles auf digitalem Wege.

Revierpolizistin Manuela Hennig beim Kontrollgang durch Wittstock. Hier wurde Abfall in Tüten an einer Sitzbank am Wall abgestellt. Quelle: Björn Wagener

Im Allgemeinen gebe es aber nur wenige Probleme. Die coronabedingten Verbote würden eingehalten – etwa die Spielplätze nicht zu nutzen oder sich nicht in Gruppen zusammenzufinden.

Tütchen für den Hundekot mit dabei

Ein Hundehalter am Bleichwall kann ein Tütchen für den Kot seines Vierbeiners vorweisen. Was grundsätzlich auffalle: „Es sind jetzt viel mehr Spaziergänger als sonst unterwegs“, berichtet Manuela Hennig. Offenbar ist das Bedürfnis nach Bewegung an frischer Luft in diesen Zeiten besonders groß.

Manuela Hennig ist seit 1993 bei der Polizei; Silvia Strücker seit 1992 beim Wittstocker Ordnungsamt.

Auch in den Wittstocker Ortsteilen

Ihre Kontrollgänge führen sie auch in die Wittstocker Ortsteile. „Das passiert meist an den Wochenenden“, sagt Manuela Hennig, weil dann dort mehr Betrieb herrsche – zumindest in normalen Zeiten. Das sei vielen Leuten vor Ort auch bereits bewusst.

In der benachbarten Gemeinde Heiligengrabe gebe es solche regelmäßigen gemeinsamen Streifengänge von Polizei und Ordnungsamt nicht. „Wir haben uns dort so geeinigt, dass wir uns bei Schwerpunkten spontan zu Kontrollen absprechen“, sagt Manuela Hennig.

Von Björn Wagener