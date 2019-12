Weihnachtskonzert in Sewekow

Sewekow

Festliche Stimmung kam am Sonntagnachmittag in der Dorfkirche in Sewekow auf. Kathleen Valeske und ihre Familie sangen gemeinsam mit den Besuchern bekannte Weihnachtslieder. Textprobleme müsste niemand fürchten. Es lagen liebevoll gestaltete Texthefte aus. Etwa eine Stunde lang dauerte die Veranstaltung in der voll besetzten Kirche.

Kommende Veranstaltungen

Die Kirchenälteste Ingeborg Runge hatte die Besucher zuvor begrüßt und auf kommende Veranstaltungen in Sewekow hingewiesen. Dazu gehören neben dem Fünf-Sterne-Weihnachtsmarkt am 14. Dezember auch der Gottesdienst am Heiligen Abend, 24. Dezember. Er beginnt um 15.30 Uhr.

Das Konzert kostete keinen Eintritt, aber Spenden zugunsten der Dorfkirche waren willkommen. Außerdem gab es Glühwein.

Von Björn Wagener